Hema Malini ne s’excuse pas de vivre dans une maison séparée de Dharmendra ; dit ‘Je ne me sens pas mal de..’

Dharmendra et Hema Malini sont les couples les plus aimés de Bollywood. Ils en ont évanoui beaucoup avec leur relation et leur lien. Beaucoup de gens adorent leur histoire d’amour et les admirent. Dharm Paaji s’est marié avec Dream Girl de Bollywood alors qu’il était déjà marié à Prakash Kaur et avait quatre enfants, dont Sunny Deol et Bobby Deol. L’acteur était marié avant même d’entrer dans l’industrie cinématographique et alors qu’il travaillait sur un film, il est tombé amoureux de Hema Malini. L’actrice de Sholay a épousé sa co-star mais a gardé ses distances avec sa première famille.

Récemment, Hema Malini a rompu le silence sur son mariage non conventionnel. Elle ne vit pas avec son mari Dharmendra et ne s’en excuse pas. En fait, elle a accepté la situation et est heureuse dans sa vie tant que l’acteur s’occupe d’elle et de leurs enfants. Dans une interview avec un portail d’informations, Hema a déclaré qu’elle ne se sentait pas mal de vivre séparément dans des maisons différentes. Elle a dit que personne ne veut vivre comme ça mais que des choses arrivent et qu’il faut finalement l’accepter.

Hema Malini ne boude pas de ne pas avoir de mariage conventionnel et prend la vie comme elle vient. Selon elle, chaque femme veut vivre une famille normale avec mari et enfants. Cependant, quelque part, il sort du chemin et dit « Je ne me sens pas mal à ce sujet, ni ne boude à ce sujet. » L’actrice chevronnée a affirmé qu’elle était heureuse avec elle-même et ses deux enfants qu’elle a très bien élevés. Elle a également mentionné que Dharmendra prend soin d’eux.

Récemment, le petit-fils de Dharmendra, Karan Deol, fils de Sunny Deol, s’est marié avec l’amour de sa vie. Il y avait des rapports, si Hema Malini assisterait au mariage et elle ne l’a pas fait. Dharmendra et Hema Malini ont deux filles, Esha Deol et Ahana Deol. Ni l’un ni l’autre n’étaient également présents aux festivités du mariage.

Sur le front du travail, Dharmendra sera ensuite vu dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani avec Ranveer Singh et Alia Bhatt. Le film devrait sortir en salles le 28 juillet 2023. Il est également rapporté qu’il fera partie de l’histoire d’amour unique de Shahid Kapoor et Kriti Sanon.