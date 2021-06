Hema Malini fait l’éloge de Vivek Oberoi pour l’initiative «Je suis un homme à oxygène» au milieu de COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur et député du BJP Hema Malini a apprécié l’acteur de Bollywood Vivek Anand Oberoi, qui a été cohérent avec son travail humanitaire au fil des ans, pour son initiative « Je suis l’homme à l’oxygène ».

Hema a remercié Vivek pour l’initiative, grâce à laquelle Vivek a aidé les gens à obtenir des bouteilles d’oxygène et les installations médicales nécessaires au milieu de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Félicitant l’acteur, elle a déclaré: « Pour l’événement I Am Oxygen Man, je suis reconnaissante à Vivek Anand Oberoi, Kailash Kher et Vivek Bindra. Le travail que vous avez tous entrepris est brillant. C’est une grande chose que vous tous se sont associés à cette initiative en si peu de temps. Tous les artistes sont à vos côtés et prêts à vous aider de toutes les manières possibles. »

Elle a ajouté: « Beaucoup de gens se sont manifestés pour aider à l’initiative I Am Oxygen Man. Cela montre qu’il y a tellement de bonnes personnes dans notre pays qui se présenteront et aideront. Vous faites tous un travail vraiment merveilleux avec I Suis l’homme à l’oxygène. »

En réponse à l’appréciation, Vivek a déclaré: « Il y a eu de nombreuses actrices qui sont allées et venues, mais la fille de rêve ultime à travers les générations de tous les temps n’en est qu’une. Hema Malini ji est une inspiration pour nous tous. Non seulement elle est une fille de rêve dans son apparence, mais elle l’a même incarné dans son travail. »

Il a poursuivi: « J’ai vu de mes propres yeux la quantité de travail acharné qu’elle a déployée pour le mieux-être des gens de sa circonscription. Elle a travaillé jour après jour pour leur élévation. Je la remercie du fond de mon cœur de s’être manifesté et de contribuer à l’initiative I Am Oxygen Man. »

C’est plutôt inconnu mais l’association de Vivek et Hema remonte à loin. Elle a été témoin de la façon dont le travail humanitaire de Vivek a sauvé des jeunes filles de Vrindavan dans le cadre du projet DEVI (Development and Empowerment of Vrindavan Girls’ Initiative) d’être forcées à se prostituer.

Les écoles de Vivek à Vrindavan se trouvent dans la même circonscription où Hema a été membre du Parlement pendant 2 mandats consécutifs maintenant.

L’acteur de 44 ans a joué un rôle déterminant dans de nombreux actes de bonne volonté pour des personnes de tous âges, à tout moment. Il a déjà parrainé des centaines de chirurgies cardiaques gratuites pour les enfants pauvres.

Vivek a même fait don de l’argent gagné sur son premier film ‘Company’ pour la chirurgie cardiaque d’une jeune fille défavorisée. Récemment, il avait également lancé une collecte de fonds pour fournir de la nourriture aux enfants défavorisés qui luttent contre le cancer.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Vivek travaille actuellement sur ses projets de production, « Rosie : Saffron Chapter » et « Iti : Can You Solve your Own Murder ». « Rosie » marquera les débuts de Palak Tiwari, fille de la star de la télévision Shweta Tiwari.