Hema Malini et Esha Deol saluent les fans à l’aéroport et prennent des selfies avec eux [Watch Video]

Les icônes de Bollywood Hema Malini et sa fille Esha Deol ont récemment été aperçues à l’aéroport, capturant l’attention de tous par leur présence époustouflante. En traversant le terminal, ils n’ont pas pu s’empêcher de donner aux paparazzi un avant-goût de leur fabuleux sens de la mode. Hema Malini, la beauté éternelle, respirait la grâce et l’élégance dans sa tenue vestimentaire, tandis qu’Esha Deol présentait son propre sens du style, rayonnant de confiance et de charme. Le duo mère-fille a facilement volé la vedette avec ses tenues coordonnées et ses poses parfaites.

Alors que les caméras clignotaient, Hema et Esha posaient avec confiance, mettant en valeur leur équilibre naturel et leurs sourires captivants. Leur apparition à l’aéroport a été un véritable moment de mode, laissant tout le monde impressionné par leur goût impeccable et leur pouvoir de star indéniable. Hema Malini et Esha Deol continuent d’inspirer les fans avec leur beauté intemporelle et leur incroyable talent. Leur rendez-vous à l’aéroport a été un régal pour les spectateurs et un témoignage de leur statut d’icône de style dans l’industrie.