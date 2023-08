Hema Malini dit que Sunny Deol est « superbe » dans Gadar 2, ajoute que le film d’Anil Sharma a « un beau message pour l’Inde et le Pakistan »

La belle-mère de Sunny Deol, Hema Malini, a fait l’éloge de Gadar 2, qui est devenu un blockbuster gagnant plus de Rs 350 crore au box-office.

Alors que Gadar 2 continue de battre des records au box-office, la belle-mère et actrice chevronnée de Sunny Deol, Hema Malini, a récemment regardé le film et a partagé ses réflexions tout en parlant à la presse à l’extérieur du théâtre. La deuxième épouse de Dharmendra, Hema, a déclaré qu’Anil Sharma avait magnifiquement réalisé le film et ramené les époques des années 1970 et 1980 sur grand écran.

Dans la vidéo partagée par le paparazzo Varinder Chawla, elle a déclaré: « Gadar dekh kar aayi hun. Bohut hi accha laga. Jo s’attendait à ce que waise hi tha. Bahut hi intéressant hai. Aesa lag raha tha ki 70s aur 80s ka us zamane ka film ke jaesa ek daur hai. Us daur ko leke aaye hai Anil Sharma ji aur bahut belle direction kiya hai (je viens de regarder Gadar. J’ai beaucoup aimé. Ce à quoi on s’attendait, c’est exactement ça. C’est très intéressant. film des années 70 et 80. Anil Sharma a montré cette époque, il a été magnifiquement réalisé).

« Ensoleillé est superbe, Utkarsh, le fils d’Anil Sharma ji unhone ne bhi bohut sundar agissant kiya hai. Jo nayi ladki hai, woh bhi bohut acchi hai. Yeh picture dekh kar rashtra ke prati jo bhav hone chahiye, patriotisme, woh bahut hain. Musulman ke prati jo bhaichaara hona chahiye, us vishay ko last mein leke aaye hai (Utkarsh, le fils d’Anil Sharma ji, il a aussi fait du beau jeu. La nouvelle fille est aussi très bonne. Après avoir vu le film, le patriotisme qui devrait être ressenti envers le pays est là. La question de la fraternité envers les musulmans a également été montrée vers la fin). C’est un beau message pour l’Inde et le Pakistan », a poursuivi l’actrice de Dream Girl.





Situé avant la guerre Indo-Pakistanaise de 1971, le film Sunny Deol reprend l’histoire dix-sept ans après les événements de la première partie. Tara Singh de Sunny Deol traverse la frontière pour sauver son fils Jeete alias Charanjeet Singh, des griffes du général de division pakistanais Hamid Iqbal, joué par Manish Wadhwa.

