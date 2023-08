Hema Malini à Kiara Advani : les célébrités de Bollywood maîtrisent le jeu du voyage chic avec des tenues tendance à l’aéroport

Dans un monde où chaque porte d’embarquement est une piste d’atterrissage potentielle, nos bien-aimées stars de Bollywood transforment l’aéroport en une fête de la mode comme jamais auparavant. Avec leur goût impeccable et leurs prouesses en matière de style, ces stars prouvent que même le ciel n’est pas assez haut pour limiter leur charisme vestimentaire. De la fusion sans effort du confort et du costume ethnique de Kiara Advani, à l’ambiance décontractée et cool de Pulkit Samrat avec un sweat à capuche bien ajusté et un jean cargo noir, chaque ensemble est une leçon pour avoir un look fabuleux même en déplacement. C’est comme si les salons d’aéroport étaient devenus des vitrines des dernières tendances et que nos célébrités étaient les pionnières. Qu’il s’agisse des dernières tendances de la mode ou des classiques revisités, nos célébrités de Bollywood transforment leurs moments à l’aéroport en déclarations de mode mémorables. Alors qu’ils traversent les terminaux avec leurs lueurs ensoleillées et leurs sourires prêts à photographier, ils nous inspirent pour rehausser notre propre garde-robe de voyage. Alors la prochaine fois que vous prenez l’avion, inspirez-vous de ces savants du style et faites de chaque rencontre à l’aéroport une affaire de mode inoubliable.