Helsinki vous permettra désormais de surveiller les mouvements de foule en temps réel pour éviter de socialiser

La ville d’Helsinki a récemment mis en place un nouveau site montrant en temps réel la densité de personnes présentes dans ses quartiers et rues les plus fréquentés. Ce genre d’outil pourrait être utilisé à l’avenir dans d’autres grandes villes pour aider les gens à planifier leurs déplacements, en évitant les zones surpeuplées.

Pour rendre cela possible, la capitale finlandaise a installé de nombreux capteurs dans tous les endroits, avec un fort accent sur le centre-ville et les zones qui sont généralement les plus populaires auprès des touristes. Les données sont collectées à partir des signaux Bluetooth des appareils mobiles connectés, à commencer par les smartphones. La municipalité d’Helsinki affirme qu’aucune information personnelle n’est collectée et qu’absolument personne n’est identifié. Il s’agit simplement de calculer la concentration de personnes présentes au même endroit au même moment.

Et donc cette carte du trafic est continuellement mise à jour. Si les internautes peuvent y accéder à tout moment et ainsi découvrir quelles sont les zones les plus denses du moment, il fournit également à la commune une source de données particulièrement intéressante : outre les flux de population, ces capteurs indiquent également les différents mouvements de la foule ainsi que le temps moyen passé dans chaque zone. Il est à noter que certaines entreprises ou commerces utilisent ce type de capteurs pour surveiller la fréquentation de leurs établissements.

De l’avis de la ville, ces données devraient permettre à terme une meilleure analyse des comportements touristiques, par exemple savoir quels monuments sont les plus visités, etc. En tout état de cause, cette étude de trafic devrait permettre à la commune de s’adapter aux habitudes des gens et d’améliorer la circulation de la population à l’avenir afin de limiter l’affluence dans les zones trop denses. Ce projet vise clairement à améliorer la sécurité et à soutenir l’industrie du tourisme.

On pense qu’Helsinki est la première ville au monde à mettre une telle carte thermique à la disposition du public. D’autres pourraient bien suivre, car les villes du monde entier capturent plus de données que jamais. Dans le même ordre d’idées, une douzaine de lampadaires ont été équipés d’une technologie de vidéosurveillance capable de surveiller à tout moment le nombre de visiteurs et la concentration de personnes sur les plages de Barcelone.

