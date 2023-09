Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que les commentaires d’Helmut Marko à propos de Sergio Pérez n’étaient « pas justes » et que des leçons ont été apprises.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que les commentaires d’Helmut Marko à propos de Sergio Pérez n’étaient « pas justes » et que des leçons ont été apprises.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que « des leçons ont été tirées » par Helmut Marko à la suite des commentaires de l’Autrichien sur Sergio Pérez.

S’exprimant sur le sujet pour la première fois Sky Sports F1 Lors du GP de Singapour, Horner a déclaré que Marko « regrette ce qu’il a dit » et que ses « commentaires n’étaient pas corrects ».

Marko, qui est le conseiller en sport automobile de Red Bull, a présenté vendredi dernier ses excuses via une chaîne de télévision appartenant à Red Bull en Autriche pour ses commentaires à propos de Pérez, dans lesquels il attribuait la forme incohérente du pilote cette saison à son appartenance ethnique.

« Ces commentaires n’étaient pas justes », a déclaré Horner, directeur de l’équipe et PDG de Red Bull, à Sky Sports F1.

« Helmut l’a rapidement reconnu et s’en est excusé publiquement et directement auprès de Sergio. Il en a parlé directement à Sergio.

« On apprend toujours dans la vie, même à 80 ans. Inévitablement, des leçons ont été apprises. Checo est un membre extrêmement populaire et un membre important de notre équipe. J’ai poussé très fort pour le recruter pour la saison 2021.

« Nous avons un énorme public dans le monde entier et nous prenons cela très au sérieux, de manière très responsable. Les fans qui suivent l’équipe, Checo et la F1, nous en sommes très conscients. C’est sa 250ème course et nous voulons nous concentrer sur ça.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Perez, Lewis Hamilton et Max Verstappen réfléchissent aux commentaires du chef de Red Bull, Helmut Marko, sur l’origine ethnique de Perez. Sergio Perez, Lewis Hamilton et Max Verstappen réfléchissent aux commentaires du chef de Red Bull, Helmut Marko, sur l’origine ethnique de Perez.

Pourquoi Red Bull Racing n’a-t-il pas publié de déclaration ?

Alors que Marko a présenté ses excuses via un média officiel de Red Bull, des questions ont été posées quant à la raison pour laquelle il n’y avait eu aucune communication publique à ce sujet de la part de l’équipe de F1 de l’entreprise, Red Bull Racing, elle-même.

« Du point de vue d’Helmut, il s’est excusé », a répondu Horner.

« Il n’est pas un employé de Red Bull Racing, donc pourquoi n’avons-nous pas publié de déclaration, il fait partie du groupe Red Bull et le groupe a présenté ses excuses via la chaîne de télévision Servus. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a présenté des excuses suite à des commentaires dans lesquels il imputait la forme incohérente de Pérez à son appartenance ethnique. Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a présenté des excuses suite à des commentaires dans lesquels il imputait la forme incohérente de Pérez à son appartenance ethnique.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres sanctions internes formelles seraient prises contre l’Autrichien de 80 ans, Horner a répondu : « Helmut est techniquement un consultant du groupe donc ce n’est pas vraiment une question à laquelle je dois répondre.

« Nous en avons évidemment parlé, je sais qu’il regrette ce qu’il a dit, il s’est excusé et, comme je l’ai dit, même à 80 ans, il n’est pas encore trop tard pour apprendre. »

Et interrogé sur le rôle de la FIA, l’instance dirigeante de la F1, et du sport lui-même dans de telles questions, Horner a déclaré : « Il existe un code de conduite, un code d’éthique et un code sportif, donc cela existe déjà. »

« Bien sûr, nous avons communiqué avec la FIA et la FOM [Formula One Management] tout au long de la semaine dernière, comme vous pouvez l’imaginer, et que [the question of sanctions] C’est vraiment une affaire pour eux, pas pour l’équipe. »

Calendrier en direct du GP de Singapour de Sky Sports F1

samedi 16 septembre

10h15 : Essais 3 du GP de Singapour (début de la séance à 10h30)

13h00 : préparation des qualifications du GP de Singapour

14h00 : Qualifications du GP de Singapour

15h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 17 septembre

23h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP de Singapour

13h : LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR

15h00 : Drapeau à damier : réaction du GP de Singapour

16h : Le carnet de Ted

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 ce week-end. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment