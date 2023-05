Helmut Berger, star des Damnés de Visconti, est décédé à l’âge de 78 ans

L’acteur autrichien Helmut Berger, qui est devenu une star du cinéma d’art des années 60 et 70 avec des rôles dans des films tels que The Damned de Luchino Visconti et The Romantic Englishwoman de Ludwig et Joseph Losey, est décédé à l’âge de 78 ans. Son décès a été annoncé par son agence de gestion, qui posté une déclaration sur son site Web disant que Berger était « décédé paisiblement mais de manière inattendue » à Salzbourg, la ville où il a grandi.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Film hebdomadaire Bulletin gratuit Prenez place au cinéma avec notre e-mail hebdomadaire rempli de toutes les dernières nouvelles et de toute l’action cinématographique qui compte « , »newsletterId »: »film-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Film Weekly tous les vendredis »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Helmut Berger au festival de Cannes 1976. Photographie : AFP/Getty Images

Né Helmut Steinberger dans la ville thermale autrichienne de Bad Ischl en 1944, Berger a étudié le théâtre à Londres avant de déménager en Italie, où il a rencontré et a commencé une relation avec le célèbre réalisateur Luchino Visconti, de près de 40 ans son aîné. Visconti lui a donné son premier rôle d’acteur, un petit rôle dans l’anthologie comique The Witches, et lui a ensuite confié un rôle spectaculaire dans son épopée phare de 1969 The Damned. Berger a joué Martin von Essenbeck, un descendant d’une riche famille industrielle qui lutte pour le contrôle de l’entreprise dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres alors que les nazis montent au pouvoir; pour le film, Berger a joué dans le rôle de Marlene Dietrich et a ensuite été nominé pour un Golden Globe du nouveau venu masculin le plus prometteur.

Berger a ensuite joué dans une adaptation de The Picture of Dorian Gray d’Oscar Wilde et a été choisi pour le chef-d’œuvre de Vittorio de Sica en 1970, The Garden of the Finzi-Continis, en tant que membre d’une famille italienne prospère victime des fascistes pendant la seconde guerre mondiale. . Berger a ensuite été jeté dans un autre rôle de signature dans le biopic de Visconti sur l’excentrique roi Ludwig II de Bavière du XIXe siècle. Berger a retrouvé Visconti pour Conversation Piece , sorti en 1974, dans lequel il a joué aux côtés de Burt Lancaster dans un drame inspiré de sa relation avec Visconti; dans la même période, il a joué l’un de ses nombreux personnages de playboy-gigolo face à Elizabeth Taylor et Henry Fonda dans Ash Wednesday , et un autre face à Michael Caine et Glenda Jackson dans The Romantic Englishwoman . Dans le Salon Kitty réalisé par Tinto Brass, il est revenu à la combinaison de sleaze et de nazisme en tant qu’homme SS qui met en place un bordel à des fins d’espionnage.

Après la mort de Visconti en 1976, qui a précipité une crise personnelle, Berger a connu des difficultés dans sa carrière, mais a obtenu un rôle de premier plan dans la série télévisée Dynasty en tant que fiancé louche de Fallon Carrington, Peter De Vilbis, qui meurt dans un accident d’avion. Il a également joué un petit rôle en tant que comptable corrompu du Vatican Frederick Keinszig dans The Godfather Part III tout en continuant à travailler dans des productions principalement européennes. Les travaux tardifs incluent l’incarnation en 1989 d’Yves Saint Laurent dans le biopic 2014 du créateur de mode réalisé par Bertrand Bonello, et son dernier rôle dans le film Liberté d’Albert Serra en 2019, dans lequel il incarne un aristocrate du XVIIIe siècle qui organise une nuit de débauche en plein air.

Outre sa relation avec Visconti, Berger, qui était bisexuel, était associé à de nombreuses célébrités de l’époque et a épousé Francesca Guidato en 1994.