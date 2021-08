Hello Sunshine de Reese Witherspoon sera vendu pour 900 millions de dollars

Une entreprise soutenue par Blackstone Group et dirigée par les dirigeants du divertissement Kevin Mayer et Tom Staggs a accepté d’acheter une participation majoritaire dans la société de médias de Reese Witherspoon, Hello Sunshine.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais une personne familière avec la transaction a déclaré à Julia Boorstin de CNBC qu’elle était évaluée à environ 900 millions de dollars.

Il s’agit de la première acquisition réalisée par la société nouvellement formée sous Mayer et Staggs, qui sont tous deux d’anciens dirigeants de Disney. L’objectif est de créer une société de divertissement indépendante pour l’ère du streaming. Dans une bataille pour les abonnés, de nombreux services de streaming sont avides de nouveau contenu.

La PDG de Witherspoon et de Hello Sunshine, Sarah Harden, continuera de superviser ses opérations quotidiennes et rejoindra le conseil d’administration de la société qui n’a pas encore été nommée.

« Notre plateforme favorisera une culture unique favorable aux créateurs qui donne aux talents d’élite les ressources dont ils ont besoin pour créer et capitaliser sur leur travail le meilleur et le plus inventif. Nous sommes impatients de soutenir Reese, Sarah et leur équipe de classe mondiale alors qu’ils continuent à produire et identifier un contenu dynamique et engageant pour les années à venir », ont déclaré Mayer et Staggs dans un communiqué.

Blackstone dépensera 500 millions de dollars pour acheter des actions de Hello Sunshine auprès de ses investisseurs actuels, dont AT&T et Emerson Collective, selon Le journal de Wall Street, qui a d’abord rapporté des nouvelles de l’accord. Witherspoon et certains dirigeants et investisseurs de Hello Sunshine conserveront des participations dans la nouvelle société.

« Aujourd’hui, nous faisons un grand pas en avant en nous associant à Blackstone, ce qui nous permettra de raconter des histoires encore plus divertissantes, percutantes et éclairantes sur la vie des femmes dans le monde. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmée par ce que cela signifie pour notre avenir, » a déclaré Witherspoon dans un communiqué.

Hello Sunshine a été fondée par Witherspoon en 2016 pour créer du contenu axé sur les voix féminines. Ses productions incluent « Big Little Lies » de HBO, « Little Fires Everywhere » de Hulu et « The Morning Show » d’Apple.

« Kevin et Tom et nos partenaires de Blackstone voient ce que nous voyons – les histoires de femmes comptent et nous avons un pouvoir économique en tant que consommateurs, créateurs et chefs d’entreprise. Leur engagement nous permet de doubler notre mission et notre programme de croissance ambitieux », Harden dit dans un communiqué.

Blackstone Group et Hello Sunshine n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Divulgation: Comcast détient une participation dans Hulu et est la société mère de NBCUniversal et CNBC.