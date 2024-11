Hello Kitty se présente à Baskin-Robins Japon pour la fête du 50e anniversaire avec des bonbons et des produits spéciaux

Car qu’est-ce qu’une fête d’anniversaire sans un dessert spécial ?

Bonjour Kitty passe beaucoup de temps chez McDonald’s au Japon ces jours-ci, grâce à un adorable ensemble de jouets Happy Meal mettant en vedette le Sanrio star ainsi que son rôle d’actrice dans une publicité pour la chaîne de hamburgers. Elle a cependant gardé de la place pour le dessert, car Baskin-Robbins Japon a lancé sa promotion Hello Ice Cream, qui sert également de fête pour le 50e anniversaire de Kitty-chan..

Dès 1er novembre, anniversaire officiel de Hello KittyBaskin-Robbins offre un Hello Kitty Anniversaire Double Tassequi vous donne deux boules de l’une des 31 saveurs de Baskin-Robbins servies dans un tasse spéciale décorée de l’illustration originale de Hello Kitty de 1974. Vous obtenez également une garniture très spéciale, comme la reproduction rouge du nœud rouge emblématique du personnage n’est pas décorative, mais plutôt en chocolat !

Pour adoucir l’offre de friandises, la Birthday Double Cup est également accompagnée d’un cadeau exclusif charmeempruntant la pose originale de Kitty-chan tout en lui donnant un cornet de crème glacée à savourer et un arc avec un motif basé sur la saveur toujours populaire de Love Potion 31 de Baskin-Robbin au Japon. D’une touche réfléchie, le charme a à la fois un fermoir en métalafin de pouvoir l’attacher à une bandoulière de sac ou à un porte-clés, et aussi un anneau en silicone que vous pouvez étirer autour d’un stylo ou d’une cuillère à dessert.

Il y a aussi un Tasse Double Hello Kitty standard cela n’inclut pas le charme, mais vous donne quand même deux boules de glace dans une tasse Hello Kitty, cette fois vous permettant de choisir entre deux modèles d’illustration différents.

Dans une configuration quelque peu déroutante, la double tasse Hello Kitty standard est livrée avec des garnitures en ruban Hello Kitty au chocolat rose, mais seulement jusqu’à épuisement des stocks. En revanche, la Birthday Double Cup vous garantit le ruban de chocolat rouge, mais les charms sont un supplément en quantité limitée.

Si vous avez envie d’un dessert plus luxueux, il y a aussi le Coupe glacée à la tarte aux pommes d’anniversaire Hello Kitty.

Décrit comme une version glacée de la tarte aux pommes que prépare la maman de Hello Kittycelui-ci est accompagné de deux petites boules de glace, de chantilly, d’une sauce sucrée aux morceaux de pomme et d’un chocolat Hello Kitty. Mais plus important encore, il est également livré avec un manchon de tasse Hello Kitty en microfibre réutilisablequi absorbe l’humidité et, tout aussi important, est vraiment très mignon.

Et enfin, si vous organisez une fête pour célébrer l’anniversaire de Kitty-chan, ou si vous avez d’autres projets de socialisation avec des glaces, le Ensemble d’anniversaire Hello Kitty est un coffret de huit coupes à glace petites ou moyennes qui comprend également un 90 x 60 centimètres (35,4 x 23,6 pouces) couverture.

▼ Non, nous ne vous en voudrons pas si vous ne parlez pas de la couverture à vos amis afin que vous puissiez la garder pour vous.

La Hello Kitty Double Cup est au prix de 510 yens (3,40 $ US) pour les petites boules ou 760 pour les moyennes, avec la Birthday Double Cup 660/910 yens, le Apple Pie Sundae 1 350 yens et le Birthday Set 2 800/3 500 yens. Ils sont tous disponibles d’ici le 20 novembre, mais si vous ne pouvez pas vous rendre à Baskin-Robbins d’ici là, ne vous inquiétez pas, car il y a une autre sélection de friandises Hello Kitty qui n’a pas encore été révélée. à la fin de ce mois.

