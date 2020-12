RALEIGH, Caroline du Nord: Jericole Hellems a marqué 19 points sur 7 tirs sur 12, et NC State a battu Campbell 69-50 samedi.

Le Wolfpack (4-1) a pris une avance de 58-36 au milieu de la seconde mi-temps, battant 19-1 alors que les Fighting Camels (4-2) ont raté huit tentatives de placement consécutives.

Devon Daniels a ajouté 12 points et huit rebonds et Manny Bates a marqué 10 points. Hellems a terminé avec sept rebonds et cinq passes et a marqué 13 points en première mi-temps pour aider le Wolfpack à rester proche. Les Camels menaient 22-15 avec sept minutes à jouer dans la demie, mais Hellems a marqué sept points lors de la course Wolfpacks 15-6 pour fermer la demie avec une avance de deux points.

Gediminas Mokeckas et Cedric Henderson, Jr. avaient chacun 10 points pour Campbell.

NC State avait un avantage de 44-23 en rebond et la pression défensive des Wolfpacks a maintenu Campbell à 2 sur 17 tirs depuis l’arc à 3 points. Campbell n’a eu que deux rebonds offensifs dans le match.

