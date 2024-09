« Hellboy : The Crooked Man » sortira directement en version numérique en octobre

Ketchup Entertainment Hellboy : L’homme tordu appuie sur le bouton de redémarrage de la franchise de bandes dessinées, avec Jack Kesy (12 Fort) reprenant le rôle-titre cette fois-ci.

Quand pourrez-vous le voir ? Selon les listes de précommande sur les points de vente, notamment Amazon, Hellboy : L’homme tordu fait ses débuts directement en numérique à domicile sur 8 octobre 2024.

Vous pouvez précommander numériquement le nouveau film pour 19,99 $ sur Amazon dès maintenant.

Hellboy : L’homme tordu se déroule dans les années 1950 et met en vedette Adeline Rudolph (Resident Evil) en tant qu’agent débutant du BPRD qui fait équipe avec Hellboy pour protéger les habitants des Appalaches de l’effrayant Crooked Man, qui collecte des âmes pour le diable.

Mike Mignola co-écrit le nouveau Hellboy film avec Christophe Doré.

Brian Taylor (Manivelle, Gamer, Ghost Rider : L’Esprit de Vengeance, Maman et Papa) a réalisé le film pour Millennium, basé sur un Hellboy mini-série de 2008L’histoire est censée « élargir le monde de Hellboy à travers l’un des numéros les plus appréciés de la série de bandes dessinées ».

Jefferson White (Yellowstone) joue aux côtés de Kesy et Rudolph dans Tom Ferrel, Léa McNamara comme Effie Kolb, Joseph Marcell comme le révérend Watts, Hannah Margetson comme Cora Fisher, et Martin Bassindale comme l’Homme tordu, entre autres.

«L’homme tordu est un départ de tous les précédents Hellboy « Nous sommes ravis de voir Mike Mignola et le créateur de la bande dessinée présenter enfin une version authentique de ses histoires et de ses personnages sous forme de film », a déclaré Jeffrey Greenstein, président de Millennium Media. « C’est le premier d’une série de films qui captiveront le public de manière familière (et nouvelle). Brian Taylor est un expert dans tous les domaines, et je ne pouvais pas penser à une meilleure personne pour donner vie à cette histoire et montrer à notre public cette série de films Hellboy différente et originale. »

Millennium Media produit le nouveau film aux côtés de Dark Horse Entertainment.