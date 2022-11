Helland bat Cantlin pour le poste de juge du comté de La Salle – Shaw Local

Si l’avance de mardi tient, le comté de La Salle aura un nouveau juge de circuit – et le comté de Grundy aura besoin d’un nouveau procureur.

Le procureur de l’État du comté de Grundy, Jason A. Helland, un républicain, était sur le point de prendre le poste de juge du comté de La Salle de Christina M. Cantlin, une personne nommée démocrate installée l’année dernière.

Avec toutes les circonscriptions comptées dans les comtés de La Salle, Bureau et Grundy, Helland détenait une avance préliminaire de 38 496 contre 31 422 sur Cantlin. Les résultats ne sont pas définitifs, mais Cantlin a reconnu dans une brève déclaration que l’avance de Helland semblait insurmontable.

Avant la tabulation des votes, Helland avait informé Shaw Media qu’il ne publierait pas de déclaration mardi soir.

Helland a surfé sur une vague rouge à travers le circuit des trois comtés avec l’aide du challenger au poste de gouverneur Darren Bailey. Bien que l’espoir républicain pour le poste de gouverneur ait été écrasé dans tout l’État – la course a été appelée pour le gouverneur sortant JB Pritzker quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote – mais Bailey a remporté les trois cinquièmes des voix dans les comtés de La Salle, Bureau et Grundy et a levé plusieurs républicains. a la victoire.

Le nouveau juge est un diplômé de 1994 de la Seneca High School qui a obtenu son baccalauréat de l’Université de St. Francis en 1999 et son diplôme en droit de la John Marshall Law School en 2003, tous deux avec mention. Il est procureur depuis près de 20 ans.

Cantlin n’a pas retourné un appel téléphonique tard mardi pour demander des commentaires.