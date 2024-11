« Hell Yeah » – Julian Edelman n’a aucun doute sur le fait que Bill Belichick va à nouveau entraîner dans la NFL

Dans l’émission Pardon My Take d’aujourd’hui… JULIAN EDELMAN ! Le triple champion du Super Bowl et invité récurrent de longue date de l’émission a rejoint M. Cat et M. Commenter dans l’émission d’aujourd’hui pour parler de balle, de son nouveau podcast, de ce qu’est un mec et bien plus encore.

Ce n’est un secret pour personne que Jules en sait beaucoup plus que nous sur son ancien entraîneur-chef, Bill Belichick. Et même s’il n’a pas été entraîneur cette année pour la première fois depuis longtemps, Edelman n’a aucun doute sur le fait que l’un des meilleurs esprits du football sera bientôt de retour sur le banc. En fait, il n’y a eu aucune hésitation lorsque les gars ont abordé le sujet dans l’émission d’aujourd’hui. Jetez un oeil :

C’est peut-être le « Hell Yeah! » le plus rapide. que j’ai jamais vu. Écoutez, nous savons à quel point le carrousel des entraîneurs de la NFL est occupé chaque année. Nous avons déjà assisté à un changement cette année (les Jets, même si BB n’accepterait jamais ce poste), mais il ne fait aucun doute qu’il y en aura bien d’autres à venir. Reste à savoir s’ils viendront ou non pendant la saison ou lors du Black Monday.

C’est toujours génial d’avoir Julian Edelman dans la série pour discuter avec les gars. Il continue également de mener une fantastique carrière médiatique après sa retraite.