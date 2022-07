‘Hell Of A Week With Charlamagne Tha God’ en avant-première le 28 juillet

Comedy Central annonce la première de “Hell Of A Week With Charlamagne Tha God” le jeudi 28 juillet avec un invité influent.

MTV Entertainment Studios a annoncé que la nouvelle saison de l’émission hebdomadaire de fin de soirée de Charlamagne Tha God arrive, mais cette fois, avec un nouveau nom et un tout nouveau format. Nous pouvons toujours nous attendre au même look et à la même sensation comique; L’émission d’une demi-heure sera produite par Stephen Colbert et Charlamagne et nous donnera des couples improbables à travers l’industrie du divertissement et la politique.

«L’année dernière, j’ai partagé ‘LA VÉRITÉ HONNETE DE DIEU’ sur la politique, la culture et les problèmes sociaux, mais cette année, je pense à suffisamment d’émissions parlant de problèmes; Je veux discuter de solutions », a déclaré Lenard « Charlamagne » McKelvey. « Indépendamment du fait que la conversation porte sur la politique, le divertissement ou juste un f ** k sh ** aléatoire qui se passe dans la culture, ‘Hell of A Week’ sera un espace sûr pour la liberté d’expression et un espace sûr pour la comédie. Fondamentalement, si vous ne voulez pas être « annulé », ce n’est pas le spectacle pour vous. »

‘Hell Of A Week With Charlamagne Tha God’ sera présenté le jeudi 28 juillet sur Comedy Central

Enfer d’une semaine avec Charlamagne Tha God sortira sur Comedy Central le 28 juillet. L’émission promet Charlamagne à son meilleur, improvisée et semi-non filtrée, tout en couvrant les histoires les plus chaudes et virales de l’Amérique. Serez-vous en accord?