La police a lancé une recherche majeure pour un homme de 69 ans disparu, qui craignait d’être porté disparu avec son chien la nuit dernière.

Gareth Jones de Hove, West Sussex, a été vu pour la dernière fois hier vers 13 heures au poissonnier Fish, à Basin Road South, Portslade, avec son cockapoo brun.

Des hélicoptères et des canots de sauvetage ont été lancés dans le cadre de la grande opération de recherche et de sauvetage le long du front de mer entre 23 heures et minuit.

Gareth Jones a été déclaré disparu alors qu’une opération majeure de recherche et de sauvetage a été lancée par la police du Sussex

Des équipes ont été signalées en train de fouiller le littoral à Hove, dans le West Sussex ce soir

Un hélicoptère a fouillé au-dessus tandis que les équipes au sol regardaient le long du rivage

La police du Sussex a déclaré que l’homme de 69 ans n’avait pas été vu depuis 13 heures samedi devant un poissonnier

Des témoins oculaires ont raconté avoir vu des équipes de secours récurer le rivage pendant que d’autres équipes fouillaient au sol.

La police du Sussex l’a décrit comme étant blanc, mesurant environ 5 pieds 10 pouces, chauve et de taille moyenne.

Il a été vu pour la dernière fois portant un manteau matelassé bleu clair, un pantalon de survêtement gris avec des rayures rouges sur les jambes et un bonnet bleu marine.

Un porte-parole de la force a déclaré: «Gareth est blanc, environ 5 pi 10 po, de corpulence moyenne et chauve.

Il a été vu pour la dernière fois avec son cockapoo animal de compagnie qui portait un harnais rouge lors de la dernière vue du couple.

«Il porte une doudoune bleu clair, un pantalon de survêtement gris avec des rayures blanches sur les jambes et un bonnet bleu marine. Son chien portera probablement un harnais rouge.

«Quiconque voit Gareth ou qui a des informations sur sa localisation est prié d’appeler le 999 en citant la série 928 du 16/01.

La recherche intervient alors que le Met Office a déclaré que les températures étaient actuellement de 3 ° C.

Ils ont averti qu’il deviendrait frais sous des périodes claires en développement, avec un léger gel rural et des plaques de brouillard possibles et des températures minimales de -2 ° C.

