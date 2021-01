BERLIN – Après qu’Helga Weyhe ait enfermé sa librairie dans la ville de Salzwedel, en Allemagne, chaque soir, elle faisait son trajet habituel – un galop jusqu’à l’appartement à l’étage. Elle avait fait le même voyage depuis la Seconde Guerre mondiale, tout comme son père l’avait fait auparavant, et comme son grand-père avant lui. La librairie H. Weyhe est l’une des plus anciennes librairies d’Allemagne. Elle a été fondée en 1840, avant que l’Allemagne ne soit un pays. Le grand-père de Mme Weyhe, Heinrich Weyhe, l’a acheté 31 ans plus tard. Il a duré pendant la Première Guerre mondiale, le République de Weimar, le régime nazi. Mme Weyhe a repris le magasin de son père en 1965, quatre ans après que l’Allemagne de l’Est a construit le mur de Berlin, et l’a guidé à travers le régime communiste et la réunification avec l’Allemagne de l’Ouest. Elle a enfermé pour la dernière fois un jour de décembre. Elle est décédée à 98 ans quelque temps avant le 4 janvier; son corps a été retrouvé chez elle, a déclaré Ute Lemm, une petite-nièce. «Avec sa vie, elle a fermé un cercle», a déclaré Mme Lemm. «Elle est morte là où elle est née. Helga Weyhe (prononcé VIE-eh) est devenue une ancre à Salzwedel, à environ 110 miles à l’ouest de Berlin. La ville était située dans l’ex-Allemagne de l’Est et, pendant le régime communiste, elle stockait des livres religieux qui n’étaient pas disponibles dans les librairies d’État, désapprouvées par le régime. C’était une aubaine pour les fidèles, et pour elle un acte de défi discret.

Mme Weyhe était une sorte de bouée de sauvetage pour ses clients. Elle a voyagé très loin après que les Allemands de l’Est aient été généralement autorisés à partir pour le tourisme, ce qui lui a redonné un enthousiasme contagieux pour le monde extérieur. «Elle a apporté un peu du monde à Salzwedel», a déclaré Mme Lemm. Lorsque le rideau de fer a été dissous et que ceux qui avaient fui vers l’Ouest sont retournés à Salzwedel, ils se sont rassemblés dans son magasin pour des lectures qu’elle avait organisées. «Ils avaient acheté leurs manuels scolaires aux Weyhes quand ils étaient enfants, et maintenant, lorsqu’ils sont revenus en ville, ils étaient des seniors», a déclaré Steffen Langusch, l’archiviste de la ville. Il a eu de longues conversations avec Mme Weyhe sur l’histoire locale dans son bureau à l’arrière du magasin, au milieu de piles de livres et de photographies en noir et blanc relatant le passé du magasin. Les librairies occupent une place particulière pour de nombreux Allemands. Pendant le verrouillage de la pandémie, certaines ont été classées comme des entreprises «essentielles»; les 3 500 petits libraires indépendants du pays (contre 2 500 aux États-Unis) ont été soutenus par une loi qui fixe les prix des livres, évitant que les petits magasins ne soient sous-cotés par les grandes chaînes et Amazon. Mme Weyhe en 2012 a été la première résidente après la réunification à être officiellement honorée par la ville, l’équivalent de recevoir une clé de la ville, et en 2017, elle a reçu un prix national spécial pour sa librairie.

«Elle n’était pas seulement une citoyenne d’honneur», a déclaré la maire de la ville, Sabine Blümel. «Elle était une institution.

L’intérieur du magasin, avec ses étagères en bois bien garnies et ses tables de présentation, n’a pas beaucoup changé depuis que le grand-père de Mme Weyhe l’a rénové vers 1880. Mme Weyhe a imprimé des citations et des poèmes et les a collés aux vitrines des magasins au profit des passants. par. Elle était fière de ne stocker que des livres qu’elle connaissait et approuvait, bien qu’elle commandait presque tout en ligne à ses clients auprès de ses fournisseurs. Comme elle l’a dit aux intervieweurs au fil des ans, l’un de ses favoris était un livre pour enfants de 1932 d’Erika Mann, la fille de Thomas Mann, intitulé «Stoffel vole au-dessus de la mer», sur un garçon qui tente de rendre visite à son oncle en Amérique en se cachant dans un zeppelin. «C’était probablement la dernière librairie en Allemagne où vous pouviez toujours acheter un exemplaire de ce livre», a déclaré M. Langusch. L’intrigue du livre l’a interpellée personnellement. L’oncle Erhard de Mme Weyhe vivait à Manhattan et tenait sa propre librairie, au 794 Lexington Ave. près de East 61st Street. Sa nécrologie dans le New York Times en 1972 le décrit comme «l’un des derniers grands marchands de livres d’art». Une vieille enseigne avec l’adresse de Lexington Avenue était accrochée sur l’une des étagères de la librairie de Mme Weyhe.