Heleo et Daniel Ruanova créent une « cathédrale low-tech » pour San Diego

Le studio de design local Heleo et l’artiste de Tijuana Daniel Ruanova ont créé un pavillon à San Diego destiné à symboliser la torsion des murs de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour former un espace de rassemblement.

Appelé Exchange Pavilion, il a été érigé dans le parc Balboa dans le cadre du Capitale mondiale du design activations, qui célèbrent l’art et le design à San Diego et Tijuana – la première fois que l’ONG internationale Organisation mondiale du design a sélectionné des villes communes pour la désignation.

Héléo a adopté la désignation internationale et transfrontalière et l’a utilisée comme principe directeur pour le pavillon de la place.

Le pavillon mesure 4,9 mètres de haut à son point le plus élevé et se compose d’une structure en acier recouverte de panneaux en polycarbonate orange qui se tordent pour former les murs et les plafonds de la structure. La majeure partie de la structure a été fabriquée à Tijuana et expédiée de l’autre côté de la frontière.

Carlos E Hernandez, cofondateur de Heleo, a déclaré que le studio et Ruanova voulait utiliser des matériaux « démocratiques » dans la construction.

Il a déclaré que les deux matériaux qui forment la structure, l’acier et le plastique ondulé, étaient censés représenter les deux murs frontaliers et que le no man’s land entre les frontières a été reconceptualisé comme un lieu de rassemblement dans le pavillon.

« C’était un geste très simple, prendre ces deux murs qui sont pliés ensemble, et l’ondulation sur le matériau vient du mur de bordure qui existe maintenant, qui est en métal ondulé. »

« Et quand vous le regardez avec le polycarbonate, cela vous donne cette sorte d’effet de vitrail low-tech. »

L’intérieur de la structure est censé représenter le « no man’s land » entre les murs frontaliers, mais comme un espace de rassemblement plutôt que d’exclusion, sans pour autant perdre de vue la relation complexe entre les deux villes.

« L’eau à la frontière est horrible, mais c’est la seule chose qui soit monumentale », a déclaré Ruanova. « Nous ne devrions pas nous laisser distraire en disant qu’il n’y a pas de mur. Ce sont deux cultures qui se rapprochent. »

Lorsque le soleil brille à travers le polycarbonate, l’effet est celui d’une « cathédrale low-tech », selon Hernandez.

Le long du bord de la structure se trouve un ruban lumineux à LED qui clignote de la poésie. Le studio a déclaré que cela fait référence aux affichages de change à la frontière, renforçant ainsi les métaphores de l’échange intégrées au projet.

Le sol sous la structure est recouvert de gazon artificiel et d’éléments d’assise fabriqués par un fabricant californien Par blocLes unités de maçonnerie en plastique recyclé sont réparties un peu partout.

La nuit, l’éclairage LED programmé produit une lumière colorée qui met en valeur les bâtiments adjacents de style néo-espagnol sur la place.

Selon Heleo, le pavillon se veut une « architecture pleine d’espoir » et un geste vers l’avenir du design à San Diego et vers une collaboration transfrontalière continue.

« C’est une architecture pleine d’espoir », a déclaré Barbara Leon, cofondatrice de Heleo, à Dezeen. « C’est quelque chose qui repousse vraiment les limites et nous n’avons rien vu de tel à San Diego. »

Le pavillon restera en place jusqu’en novembre et l’équipe espère qu’il pourra également être érigé à Tijuana après son passage au parc Balboa.

La World Design Organization sélectionne et habilite des sections locales appelées World Design Capitals à créer des pavillons et des programmes qui mettent en valeur les scènes du design dans les villes du monde entier.

« Le Pavillon d’échange nous invite à nous connecter avec les gens, en suscitant le dialogue, la créativité, la connexion humaine et l’échange de nos expériences collectives », a déclaré Mai Nguyen, présidente de la Capitale mondiale du design 2024.

Des événements, des conférences et des rassemblements auront lieu à San Diego et à Tijuana pendant le reste de l’année. Parmi les villes qui ont déjà reçu cette distinction, on trouve Valence, en Espagne, qui a créé un pavillon avec une « peau » semblable à de la céramique.

La photographie est de Paco Alvarez.

Le pavillon d’échange de la capitale mondiale du design San Diego Tijuana se déroule du 15 août au 17 novembre 2024. Pour plus d’événements, de conférences et de vitrines en architecture et en design, visitez le guide des événements Dezeen.