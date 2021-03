Helena Dalli donne les dernières informations sur ce que fait l’UE pour lutter contre les inégalités

Le COVID-19 a augmenté les inégalités à travers l’Union européenne. Les plus durement touchées sont les femmes, les minorités, les personnes handicapées et les personnes en situation de pauvreté ou en danger. Nous avons discuté de ces sujets, qui figurent en bonne place dans l’agenda européen de cette année, avec le commissaire européen à l’égalité, Helena Dalli.

En moyenne, les femmes gagnent 14% de moins que les hommes dans l’UE. Quelles mesures proposez-vous pour réduire cet écart?

Helena Dalli, commissaire européenne pour l’égalité:

«Oui, comme vous le faites remarquer à juste titre, les femmes et les minorités ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, mais comme vous le dites aussi à juste titre, il y a cet écart de rémunération de 14% entre les sexes qui doit être corrigé. En fait, cela figure dans les traités depuis 1957, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. directive qui permet la transparence salariale« .

Certaines entreprises hésitent à mettre en œuvre des mesures de transparence salariale. Envisagez-vous des sanctions?

«Je suis un fervent partisan du dialogue social, et il est important que les syndicats de travailleurs, les syndicats d’employeurs et la société civile soient tous d’accord lorsque nous faisons une proposition. Je suis sûr que les employeurs, il y a des employeurs modèles, dont j’ai parlé et qui ont déjà en place le mécanisme pour voir qu’il y a cette transparence salariale et ils nous signalent que leurs employés sont très heureux. Donc je suis sûr que les employeurs, il y a beaucoup d’employeurs, qui sont déjà à bord et qu’il y aura soit plus ».

Les États membres sont-ils prêts à suivre votre directive ou êtes-vous prêt à surmonter certaines réticences des États membres?

« D’après les commentaires que j’ai reçus jusqu’à présent, de nombreux États membres sont favorables à la proposition. Et je suis sûr, je veux dire, que les gouvernements veulent faire ce qu’il y a de mieux pour leurs citoyens. Je suis sûr que les gouvernements ne veulent pas ce type de discrimination continue à se produire. Donc, vraiment, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’objection à peut-être une mise au point. Mais certainement, c’est dans l’intérêt de tous nos citoyens. Et je suis sûr que les gouvernements voudront pour promouvoir cela « .

La pandémie s’est aggravéela situationpour les femmes sur le marché du travail, mais aussi à la maison. La violence à l’égard des femmes a augmenté, comment pouvez-vous faire face à cette situation?

« C’est tout à fait vrai, et de nombreux États membres ont signalé une augmentation de la violence à l’égard des femmes. Certains États membres ont pris certaines mesures pour faire face à la situation actuelle, en particulier pendant le confinement lorsque les femmes se trouvaient dans des espaces avec leurs agresseurs et ne pouvaient pas loin de cette situation. Il y a donc manifestement la ratification de la Convention d’Istanbul, que l’Union européenne a signé mais n’a pas encore ratifié car nous n’avons pas réussi à faire ratifier tous les États membres. Mais nous aurons notre propre législation également d’ici la fin de l’année, je présenterai une législation qui protège les femmes et les filles dans les situations de violence « .

La convention d’Istanbul est un texte de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Un État membre en particulier, la Pologne, envisage de s’en retirer. Que peut-on faire pour convaincre les gouvernements de continuer à faire partie de cette convention et de renforcer les droits des femmes?

« Eh bien, ce sera dommage si cela se produit. Mais je sais aussi en parlant à des organisations de la société civile en Pologne et aussi à des députés européens venant de Pologne et aussi des parlementaires nationaux, et que évidemment ils sont contre cela aussi. Il y a donc beaucoup de choses à faire. de pression contre cela ».

Vous venez de présenter votre stratégie pour les personnes handicapées qui sont plus isolées que jamais à cause de la pandémie. Quel est le but de votre stratégie?

« Eh bien, c’est la nouvelle stratégie pour les 10 prochaines années, nous soutiendrons, par la connaissance, par les fonds, les États membres afin que nous nous dirigeons vers une union d’égalité et d’égalité signifie que chaque personne de l’Union européenne a accès à un travail, à l’éducation, au logement, à la santé sans exclure quiconque qui est de notre devoir de procéder d’une manière où nous aurons vraiment une union de l’égalité ».

Quelles mesures proposez-vous de traiter accessibilité àbâtiments,transport et éducation?

« Eh bien, l’accessibilité, nous parlons, par exemple, d’une carte d’accessibilité. Nous avons organisé un projet pilote, dans huit États membres, et nous visons à extrapoler cela à tous les États membres afin que cela puisse aider. Je veux dire, là est la liberté de mouvement, mais si vous avez un handicap et que vous prévoyez de vous rendre dans un État membre qui ne reconnaît pas certains aspects de vos droits, alors nous devons avoir cette carte commune d’accessibilité. Cela aidera donc les personnes handicapées à voyager plus librement, par exemple « .

Certaines parties de votre stratégie ressemblent à la stratégie européenne précédente. Qu’est-ce qui est différent avec ce nouveau?

« Eh bien, on ne peut pas dire qu’au cours des 10 dernières années, tout ce qui devait être fait a été fait. Et puis il y a aussi de nouvelles réalités qui surgissent. Donc je ne dirais pas qu’il y a eu cette stratégie de 10 ans, c’est tout. C’est pourquoi nous avons une autre stratégie pour les 10 années à venir afin que nous puissions continuer, nous maintenons la pression également sur les États membres afin qu’ils puissent améliorer ce qu’ils ont déjà fait. il y a toujours place à l’amélioration. Donc ce n’est jamais la fin ».

