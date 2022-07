Helena Christensen porte un bikini noir alors qu’elle est assise au bord de la piscine avec un chien – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Helena Christensen, 53 ans, avait la moitié de son âge dans ses derniers clichés sur les réseaux sociaux ! Le mannequin danois a enfilé un bikini noir flatteur doublé de blanc, sur les photos, qui ont été publiées sur Instagram le 13 juillet. Elle a également eu les cheveux relevés en un chignon haut et a ajouté une surchemise blanche à son look alors qu’elle posé à la fois par et dans une piscine extérieure entourée d’arbres et de rochers.

Elle a également été rejointe par son adorable chien gris, qui la regardait tenant un ballon de plage, sur l’une des photos. “Suspendre au bord de la piscine avec un vieil ami cher », a-t-elle légendé les photos, tout en marquant la marque d’un sac de plage noir et blanc qu’elle avait à côté d’elle sur la photo au bord de la piscine. Ses fans n’ont pas tardé à complimenter les joyaux et ils n’ont pas pu s’empêcher de souligner à quel point elle était magnifique.

“Tellement beau, oh mon Dieu”, a écrit un fan tandis qu’un autre a partagé, “On dirait que vous avez 16 ans.” Une troisième s’est exclamée qu’elle “s’amuse toujours!” et une quatrième a comparé ses traits à l’actrice Cameron Diaz. D’autres ont qualifié les photos de “sexy” et ont laissé des cœurs et des emojis aux yeux de cœur.

Avant d’être impressionnée par ses deux dernières photos, Helena a fait la une des journaux pour de nombreuses autres superbes photos qu’elle a partagées au fil des ans. Un mémorable était de retour en 2020, quand elle a secoué un millésime Christian Dior robe portefeuille en se tenant devant un miroir et en souriant, les cheveux lâchés. C’était de la soie argentée et avait un décolleté plongeant, et elle a exprimé à quel point elle était reconnaissante de faire don du choix de mode emblématique à une vente aux enchères pour un important organisme de bienfaisance, dans la légende.

“Je suis ravi de faire partie d’une initiative incroyable de @britishvogue et @hardlyeverwornit en faveur de @NHSCharitiesTogether et @NAACP en ayant fait don de ma soie argentée vintage @dior à la toute première #TheWayWeWoreAuction qui est maintenant en ligne pendant 72 heures. Veuillez vous rendre sur Vogue.co.uk pour savoir comment vous pouvez enchérir sur les 22 belles pièces », a-t-elle écrit.