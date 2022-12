Helena Christensen, Christy Turlington et Cindy Crawford se retrouvent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Trois des plus grands mannequins des années 1990 se sont réunis ce week-end et ont partagé quelques photos de leurs retrouvailles sur Instagram. Helena Christensen, 53, Cindy Crawford56, et Christy Turlington, 53 ans, a prouvé qu’ils l’avaient toujours dans les images, qu’Helena a publiées sur sa page. En un coup, ils se sont rapprochés l’un de l’autre pour un magnifique selfie, et en un second, ils ont posé devant un sapin de Noël blanc. “Il n’y a pas de meilleur moyen de relancer cette ambiance festive”, Helena a légendé la série de photos, accompagnée de quelques emojis.

Cindy est apparue dans la section des commentaires, ajoutant: “Une soirée si amusante!” et Christy a écrit: “Je vous aime mesdames, longtemps.” Pendant ce temps, Cindy a également partagé une photo de l’événement sur Instagram, qui comprenait également son mari, Rande Gerberet le mari de Christy, Edouard Burns. “J’adore la Big Apple à tout moment, mais surtout avant les vacances – avec toutes les lumières et décorations”, a-t-elle déclaré. “Et rien ne me met plus dans l’esprit des fêtes que de retrouver ma famille et mes amis.”

Christy a commenté la photo de Cindy : « Une si belle soirée ! J’aimerais pouvoir faire ça plus souvent ! et Helena ont ajouté: «Le point culminant de décembre. Je t’aime, toi et tes gars. Les trois femmes sont plus belles que jamais des années après le début de leur carrière de mannequin, et les fans ont adoré les voir passer à nouveau du temps ensemble.

Bien que Cindy, Christy et Helena s’adonnent encore au mannequinat, elles ont également fondé une famille depuis les années 90. Cindy et Rande se sont mariés en 1998 après sa séparation de Richard Gere. Les tourtereaux ont deux enfants ensemble : fils Presley23 ans et sa fille, Kaïa21. Helena a un filsMingus23 ans, avec son ex, Norman Reedus. Christy et Ed se sont mariés en 2003 alors qu’elle était enceinte de leur fille la grâcemaintenant âgé de 19 ans, et ils ont également eu un fils, Finlandais16. De toute évidence, il est toujours temps de retrouver de vieux amis !

