Helena Bonham Carter, star de “The Crown”, critique la série : “Je ne pense pas qu’ils devraient continuer”

Pendant deux saisons, Helena Bonham Carter a dépeint la princesse Margaret dans “The Crown” de Netflix, mais il semble qu’elle ait développé des problèmes avec la série dans ses dernières saisons.

Lors d’une récente interview avec The Guardian, Carter a discuté de l’avenir de la série à succès, révélant pourquoi elle pense qu’elle devrait se terminer.

“Je devrais être prudent ici … mais je ne pense pas qu’ils devraient continuer, en fait”, a déclaré Carter au point de vente. “J’y suis et j’ai adoré mes épisodes, mais c’est très différent maintenant. Quand ‘The Crown’ a commencé, c’était un drame historique, et maintenant il s’est écrasé dans le présent.”

Elle a ajouté: “Mais ça dépend d’eux.”

L’AMI DE LONGUE DATE DE LA REINE ELIZABETH CRITIQUE “THE CROWN” DE NETFLIX : “ÇA ME REND TELLEMENT EN COLÈRE”

Carter a dépeint la princesse Margaret au cours des années 1964 à 1977, alors que la princesse avait entre 34 et 47 ans.

Au cours de cette période, l’émission couvrait le divorce de Margaret avec Lord Snowden et sa liaison ultérieure avec Roddy Llewellyn, sa tentative de suicide par overdose et son désir de jouer un rôle plus important dans la monarchie.

Pour entrer dans le bon espace de tête pour représenter avec précision Margaret, Carter s’est tournée vers son amie, une médium, pour obtenir de l’aide.

“Je la voyais pour autre chose, elle a dit : ‘Oh, Margaret est là. Ça veut dire quelque chose ?’ et j’ai dit: “Oui, c’est le cas””, a révélé Carter dans “The Graham Norton Show”.

À ce stade, Carter s’était déjà vu offrir le rôle de Margaret, mais hésitait à l’accepter. Elle en a donc profité pour obtenir la bénédiction de la vraie princesse Margaret.

“J’ai dit:” Eh bien, oui … Si vous avez la bouche du cheval dans la pièce, vous n’allez pas dire non “”, a-t-elle expliqué. “J’ai dit ‘Ouais’ et j’ai demandé ‘Est-ce que ça te dérangerait si je te jouais ?’ Elle a dit : “Je pense que tu es une meilleure idée que l’autre acteur.””

Elle a ajouté que c’était une réponse typique que Margret aurait donnée en disant : “tu n’as jamais su où tu étais avec elle”.

Une chose qu’elle s’est assurée de bien faire était la façon dont elle fumait, expliquant que c’était l’une des demandes de Margaret. “J’ai fumé d’une manière particulière et je me souviens toujours que le fume-cigarette est autant une arme d’expression qu’autre chose et c’était une bonne note”, a-t-elle déclaré.

‘HARRY POTTER’ STAR DANIEL RADCLIFFE ADMET LE CRUSH D’ENFANCE SUR LA CO-STAR HELENA BONHAM CARTER: ‘JE T’AIME’

Quelque chose que Carter voulait faire comprendre au public était l’attitude de la princesse Margaret à propos d’être la deuxième après sa sœur la reine Elizabeth, expliquant à The Guardian, “la vraie Margaret ne se souciait pas d’être numéro deux, mais elle se souciait d’être très petite.”

“Elle ne mesurait que 5 pieds, donc il y avait quelque chose dans sa posture pour maximiser chaque petit millimètre : elle avait son siège de voiture surélevé, afin qu’elle puisse être vue”, a déclaré Carter. “C’était en grande partie le besoin de ne pas être négligé, probablement poussé par son arrière-grand-mère disant quelque chose sur le fait qu’elle était petite. Et cela l’a marquée. C’est drôle ce que nous portons – un complexe qui peut régir tous nos comportements. “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Quant au complexe que Carter porte avec elle, l’actrice a dit “J’ai tellement de problèmes”, mais ils ne la dérangent pas.

“En vieillissant, vous vous dites: ‘Peu importe.’ La malédiction d’être jeune est que vous prenez votre complexe trop au sérieux. Ou vous prenez votre opinion de vous-même trop au sérieux”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Dès que tu es un peu plus grand, tu dis aux démons de se taire parce qu’ils sont ennuyeux.”

En ce qui concerne la famille royale, Carter a choisi de ne pas commenter les mémoires du prince Harry “Spare”, qualifiant la situation de trop “compliquée”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je ne veux pas vraiment contribuer à tout”, a déclaré Carter. “C’est compliqué, et ça va être sorti de son contexte. Et je pense qu’on y a accordé suffisamment d’attention.”