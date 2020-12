Helena Bonham Carter a découvert le secret d’une vie de verrouillage sans stress.

L’actrice de 54 ans a conseillé à «toutes les femmes» d’investir dans un vibromasseur au cas où de nouveaux verrouillages se produiraient en 2021.

La star de Crown, qui s’est associée à l’application de rencontres populaire Bumble, a suggéré des jouets sexuels comme solution à la solitude.

Alors que la pandémie continue de faire rage, l’objectif d’Helena est d’encourager les femmes à dépendre d’elles-mêmes pour le plaisir sexuel – leur permettant de se distancier socialement.

L’actrice bien-aimée joue dans la publicité de campagne risquée qui la voit étendue sur un fauteuil jaune vintage alors qu’elle donne des conseils de rencontres modernes aux célibataires qui luttent pour trouver l’amour au milieu de la pandémie.







(Image: Bumble)



« Procurez-vous un vibromasseur. Et une couverture lestée pour les câlins, » dit Helena.

Reconnaissant à quel point il a été difficile pour les femmes célibataires de s’adapter à la nouvelle façon de sortir ensemble, Helena a ajouté: «De plus, ne faites rien.

« Quand le monde devient fou, quand vous êtes sous le choc de quelque chose, il est temps de ne rien faire, de rester tranquille. »







(Image: Bumble)







(Image: Bumble)



La talentueuse star a également levé le voile sur son expérience de première main avec les rencontres en 2020 lorsqu’elle a révélé qu’un certain nombre de ses amis célibataires proches avaient trouvé le processus extrêmement difficile.

«J’ai des amis célibataires et je pense que cette année a été incroyablement difficile.







(Image: Bumble)



« Bumble a fait ses recherches et a découvert que beaucoup de célibataires ont senti qu’ils avaient perdu un an et qu’ils ne rattraperaient jamais leur retard. Ce qui est bien sûr un non-sens névrotique et totalement compréhensible. »

Helena n’a pas à s’inquiéter de sortir avec elle car elle a déjà trouvé l’amour avec l’écrivain Rye Dag Holmboe.

La paire est séduite depuis plus de deux ans après être tombée éperdument l’un l’autre en 2018.