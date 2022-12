Helen Skelton s’attaque aux juges Strictly avant la finale de l’émission

HELEN Skelton a balayé les juges de Strictly Come Dancing avant la finale de l’émission.

La présentatrice de Countryfile, 39 ans, a atteint la finale du concours BBC One et se disputera le trophée Glitterball avec son partenaire de danse Gorka Marquez, 32 ans, dans un spectacle éblouissant samedi soir.

Cependant, le présentateur de télévision a balayé toute déception de ne pas avoir reçu un full house de 40 points des juges Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke ainsi qu’un 10 de Craig Revel Horwood.

Lorsqu’on lui a demandé si elle espérait un full en finale, elle a répondu : “J’adorerais obtenir un 40, mais j’ai l’impression que nous en avons eu 40.

“Avec respect, je prends en compte ce que disent les juges, je respecte ce qu’ils disent.

“Mais en fait, pour moi, ce qui obtient un 40, c’est de monter dans la zone de Claudia et vous avez des gens comme Karen, Luba, Katya, ils deviennent tous fous et comme ça, c’est notre 40.

« Tu sais, Johannes. Quand ils disent des choses comme ça, cette réaction vaut 60, 70, 80 pour moi.

Parlant d’éviter la danse redoutée pendant 12 semaines, l’ancien présentateur de Blue Peter a déclaré: “Oui, c’est un énorme compliment et nous en sommes très reconnaissants.

«Je pense que pour nous, les messages que nous recevons chaque semaine sont assez écrasants et assez humiliants et ne pas être dans la danse est quelque chose auquel je n’avais pas vraiment pensé jusqu’à cette semaine. Et j’ai dit flippin ‘heck.

“Alors oui, c’est quelque chose que je retiendrai comme un énorme compliment !”

Pendant ce temps, Helen, qui affrontera le caméraman Hamza Yassin, la présentatrice de CBBC Molly Rainford, 22 ans, et la chanteuse Fleur East, 35 ans, pour la victoire, a décrit comment elle et Gorka ont déjà gagné à ses yeux.

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que nous sommes ici et que nous sourions et passons un bon moment.

« Et, vous savez, nous passons toute la journée ensemble tous les jours depuis trois mois, et nous sommes toujours amis, nous rions et plaisantons toujours.

“Et j’ai la plus grande banque de merveilleux souvenirs pour moi et ma famille et c’est une victoire pour moi.”

Pennsylvanie

Helen a balayé toute déception de ne pas avoir reçu un full house de 40 points de la part des juges Strictly[/caption]

Cela survient après que Helen, maman de trois enfants, a eu le cœur brisé plus tôt cette année lorsque son mari Richie Myler, 32 ans, est parti alors que leur fille Elsie n’avait que quatre mois.

Et quelques jours avant la finale, Helen a déclaré que la magie de la salle de bal l’avait transformée après ses “défis”.

Elle a déclaré: «J’ai définitivement trouvé ma confiance sur cette piste de danse.

«Il s’agissait d’être impertinent et puissant et d’avoir le contrôle et c’est une chose merveilleusement libératrice pour quiconque se sent en contrôle.

“Ça a été une chose merveilleusement libératrice d’être simplement heureux dans sa propre peau et dans ses propres chaussures.”

Helen a ajouté: “J’ai l’impression que nous l’avons déjà gagné, le fait que nous sourions et passons un bon moment et j’ai la plus grande banque de merveilleux souvenirs pour moi et ma famille et c’est une victoire pour moi.”