Helen Skelton rompt le silence sur Strictly «triangle amoureux»

HELEN Skelton est mêlée à un autre triangle amoureux – des mois après que son ex-mari a mis sa nouvelle petite amie enceinte.

La star de Strictly a fait parler d’elle lorsqu’elle a envoyé des messages secrets à son ex infidèle Richie Myler avec une danse torride qui l’a amenée à la finale.

Elle s’est associée à Kai Widdrington[/caption]

Maintenant, elle est prête à retourner sur la piste de danse Strictly alors qu’elle part en tournée avec six de ses co-stars.

Mais au lieu de danser avec son partenaire de série Gorka, Helen est jumelée avec le beau Kai Widdrington.

“C’est vraiment difficile de ne pas être avec Gorka parce que nous sommes de si bons amis”, a déclaré Helen au Sun.

« Je lui ai beaucoup demandé conseil, alors j’ai l’impression qu’il est là. J’aurais aimé qu’il le fasse, mais c’est presque comme s’il était dans le groupe.

Helen a dû s’adapter à la danse avec Kai professionnel de 6 pieds 1 après 13 semaines avec Gorka qui ne mesure que 5 pieds 6 pouces.

Toujours professionnelle, Helen ne s’est pas laissée impressionner par le changement de partenariat – et insiste sur le fait que Gorka, qui passe du temps avec sa famille, viendra regarder.

Elle a ajouté: “C’est un groupe tellement soudé dans le studio de toute façon. Nous avons tous parlé et tous ont ri. donc c’est différent, mais ce n’était pas une inquiétude et comme ‘oh mon dieu qu’est-ce qui va se passer’.

«Nous nous connaissions depuis la série, nous avons tous traîné et parlé beaucoup. J’ai eu beaucoup de chance que Kai ait pu le faire.

Le mariage d’Helen avec Richie s’est rompu l’année dernière, quelques mois après la naissance du plus jeune de leurs trois enfants.

Elle s’est inscrite à Strictly pour revoir le sourire de sa famille après une année difficile.

Mais la femme de 39 ans a ouvertement admis avoir lutté avec sa confiance au début de son passage sur Strictly, avec des choses qui lui arrivaient tellement qu’elle a fui les répétitions par une sortie de secours à l’approche du premier spectacle en direct. .

Son tournant est survenu au cours de la semaine 11 lorsqu’elle a obtenu 39 points pour son incroyable danse Couple’s Choice sur Mein Herr de Cabaret.

À l’époque, Jo Hemmings, experte en langage corporel, a déclaré au Sun que la présentatrice de Countryfile avait envoyé cinq messages à son ex Richie tout au long de sa performance, en “intégrant un certain nombre de messages audacieusement confiants et indépendants dans ses mouvements”.

Ils l’ont incluse portant la «robe de vengeance», montrant son majeur et mimant «tu es mieux sans moi».

Interrogée sur la façon dont elle était un modèle d’autonomisation pour les fans après sa rupture, Helen a déclaré: «La grande chose à propos de Strictly est qu’elle se connecte avec beaucoup de gens de différentes manières.

« J’ai beaucoup de chance dans ma carrière de faire des emplois qui font exactement cela. C’est la meilleure chose à propos de la télé – vous pouvez créer une télé dont vous êtes fier et avec laquelle les gens se connectent et partagent un moment et c’est ce que Strictly fait à la pelle.

Aux côtés d’Helen dans le line-up complet étoilé de cette année se trouvent le champion Strictly Hamza Yassin et sa partenaire Jowita Przystal, Fleur East dansant avec Vito Coppola, Will Mellor et Nancy Xu, Molly Rainford et Carlos Gu, Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin, Tyler West et Diane Buswell.

Ils seront critiqués par la juge en chef Shirley Ballas et le directeur de la tournée Craig Revel Horwood aux côtés d’Anton Du Beke – qui rejoint le panel pour la première fois à l’occasion du 20e anniversaire de la tournée.

Bien que les juges soient là pour donner leur point de vue sur les performances, ce sont les fans qui ont le pouvoir de décider qui remportera le trophée Glitterball à la fin de chaque spectacle. Le public votera par SMS pour son couple préféré – ce qui signifie que le champion en titre de 2022, Hamza, risque d’être battu par ses co-stars.

Le Strictly Live Tour démarre le 20 janvier à l’Utilita Arena de Birmingham avant de parcourir le Royaume-Uni jusqu’à la Motorpoint Arena de Nottingham, la First Direct Arena de Leeds, l’AO Arena Manchester, l’Utilita Arena de Sheffield, l’Utilita Arena de Newcastle, l’O2 Arena de Londres, la SSE Arena Belfast , avant de terminer la course à l’OVO Hydro de Glasgow le 12 février.

Et dans le but d’honorer l’héritage de la gagnante de 2021 Rose Ayling-Ellis, un interprète de la langue des signes britannique sera affiché sur deux très grands écrans de chaque côté de la scène afin que les fans sourds puissent réserver des billets et s’asseoir presque n’importe où dans l’arène pour profiter de la expérience en famille et entre amis.

Pour plus d'informations, visitez

Helen et Kai ont hâte de commencer[/caption]