Helen Skelton risque une querelle avec Hamza alors qu’elle fait allusion à qui, selon elle, aurait dû gagner strictement

Helen Skelton, finaliste de STRICTLY Come Dancing, a haussé les sourcils après avoir aimé un tweet critiquant Hamza Yassin.

La personnalité de la télévision a ébouriffé les plumes après avoir clairement exprimé son opinion sur Twitter sur qui était le gagnant légitime de Strictly – et ce n’était pas son collègue présentateur Hamza Yassin.

Bbc

Hamza Yassin et Jowita Przystal ont remporté la boule scintillante Strictly Come Dancing[/caption]

Érotème

Helen Skelton et Gorka Marquez ont également atteint la finale[/caption]

Helen, 39 ans, et son partenaire de danse professionnel Gorka Marquez, le musicien et présentateur de radio Fleur East et la présentatrice de CBBC Molly Rainford, ont tous été propulsés au poste par Hamza, 32 ans, aux côtés de son partenaire Jowita Przystal alors qu’ils prenaient la première place.

Insatisfaite du verdict, Helen s’est tournée vers les réseaux sociaux pour aimer le tweet de l’ancien danseur Strictly pro Robin Windsor, qui disait: “” Basé sur ce soir, fleur et Vito devraient ramener à la maison cette boule à facettes. “

Le tweet a maintenant reçu 1 251 likes, les fans convenant également que Fleur et son partenaire Vito Coppola méritaient davantage le titre.

Bien qu’il ait été un favori tout au long de l’émission, Hamza a reçu des réactions négatives des téléspectateurs depuis qu’il a remporté la couronne, avec un fan déclarant : « Quelle solution ! Hamza était le pire de la nuit #Strictly.

À la suite des critiques, Robin a tweeté ses félicitations à Hamza et Jowita, écrivant: “Tbh tous les gagnants méritants pour différentes raisons.”

Hamza a remporté le trophée Strictly même après que son showdance ait reçu le score le plus bas de la soirée, 34, en gagnant les juges avec la performance de choix de son couple, qui a reçu 40 points sur 40 des juges.

Depuis son apparition dans l’émission, Helen a séduit les téléspectateurs et gagné en popularité, la plaçant dans le viseur des patrons de la BBC.

Une source a déclaré au Sun: «[BBC] les patrons veulent faire d’elle la nouvelle “golden girl” de la chaîne.

“Elle est alignée pour des créneaux de présentation invités sur The One Show et Morning Live de la BBC.”

Ils ont ajouté: “Une autre option est sa propre émission, une série d’action très en plein air.”

Le Sun a également révélé le mois dernier que Hamza organisait sa propre émission en raison de son énorme popularité et pourrait même être le prochain David Attenborough.

Une source proche de Hamza a déclaré: “Certains des patrons de la BBC savaient que lorsque Hamza a été révélé dans la programmation Strictly, peu de téléspectateurs fidèles à l’émission sauraient qui il était, mais ils savaient juste qu’il mettrait fin à la série le plus aimé. de tous les concurrents.

“Le faire participer à la série était la clé de leur fin de partie, ce qui fait de lui un autre David Attenborough.”

Pennsylvanie

Vito Coppola et Fleur East lors de l’émission en direct de Strictly Come Dancing sur BBC1[/caption]