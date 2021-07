Helen Skelton révèle la réaction hilarante de ses enfants à la gloire après une altercation avec un fan dans la rue

HELEN Skelton a révélé la réaction hilarante de ses enfants à la célébrité après avoir rencontré un fan dans la rue.

La présentatrice de Countryfile a deux enfants avec son mari joueur de rugby Richie Myler, Ernie, six ans et Louis, quatre ans.

Helen Skelton a deux enfants avec son mari Richie Myler, ses fils Ernie, six ans, et Louis, quatre ans.[/caption]

Helen, 37 ans, est un incontournable de la télévision britannique depuis qu’elle a rejoint Blue Peter en 2008, mais lors d’une conversation exclusive avec The Sun Online, elle a admis que ses garçons ne se souciaient pas de ce qu’elle faisait dans la vie.

Elle a dit : « Mes enfants se disent ‘pouah, pourquoi un caméraman est-il ici ?’ Ils ne sont pas dérangés.

Cependant, on ne peut pas en dire autant quand Helen rencontre des fans dans la rue.

Elle a expliqué: « Je trouve ça drôle, quelqu’un m’a dit l’autre jour » Êtes-vous Helen Skelton « et j’ai dit oui et ma plus jeune a dit » Non, c’est ma maman « .

Helen a dit que ses fils se moquent qu’elle soit à la télé[/caption]

Cependant, ils n’aiment pas quand les gens lui demandent une photo[/caption]

« Et mon plus jeune n’aime pas si quelqu’un me demande une photo. »

Helen a un emploi du temps chargé avec ses divers projets télévisés, mais elle a révélé qu’elle n’accepterait pas de concert si cela interférait avec ses projets de garde d’enfants.

Elle a dit: « [It’s] 100 pour cent un facteur. J’ai eu beaucoup de chance quand nous avons eu Ernie, nous avons déménagé en France pour le travail de mon mari.

« Nous avons été là-bas pendant presque trois ans et j’ai donc eu de la chance car depuis sa naissance, j’ai eu ce temps pour être avec lui et je pense que depuis lors, cela a toujours été important pour moi. »

Helen aime passer du temps avec ses garçons dehors quand elle ne travaille pas[/caption]

Helen a poursuivi: « Je ne veux pas regarder un cheval cadeau dans la bouche, j’aime mon travail et il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez pas dire non, mais également,[childhood] ça se passe comme ça.

«Je prends définitivement des décisions sur combien je peux être à la maison. Le travail est important mais je serais inutile au travail si je ne voyais jamais mes enfants.





Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’Helen envisage de passer autant de temps que possible avec ses enfants et Richie pendant l’été, et s’est associée à la marque de protection solaire Soltan pour encourager les autres parents à faire de même.

Soltan veut inciter les familles à sortir cet été et à se protéger du soleil en même temps.

Helen a déclaré : « Sortir dehors et profiter de la nature est excellent pour le bien-être physique et mental, j’ai toujours été quelqu’un qui a profité au maximum des grands espaces et qui aime l’aventure.

« Je pense qu’au cours des 18 derniers mois, nous avons épuisé notre banque d’idées, alors je me suis associé à Soltan pour proposer quelques conseils utiles pour aider les parents cet été – de la chasse aux fossiles et des courses d’obstacles à la détection des nuages ​​et des chasses au trésor – en sachant que Soltan offre une protection solaire pour toute la famille.

Les meilleurs conseils d’Helen pour s’amuser en famille en plein air peuvent être consultés sur la chaîne YouTube de Boots UK et les clients peuvent économiser 1/3 sur les packs famille Soltan tout au long de l’été à bottes.com/soltan.