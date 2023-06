Helen Skelton montre ses jambes toniques en short noir alors qu’elle filme une nouvelle émission de télévision avec Dan Walker

Les présentateurs de télévision Helen Skelton et Dan Walker se sont associés pour une nouvelle émission de Channel 5.

Helen et Dan parcourront le premier et le meilleur sentier longue distance de Grande-Bretagne, The Pennine Way, pour leur nouveau spectacle Pennine Adventure.

Tous deux sont d’anciens concurrents de Strictly Come Dancing qui ont troqué leurs chaussures de danse contre des canoës dans une série de clichés récents sur les réseaux sociaux de leur nouveau spectacle.

Le tournage du programme est bien avancé, avec la série en quatre parties de Channel 5 qui devrait sortir en août, et les fans ont eu un aperçu des coulisses de ce qui va arriver.

Les diffuseurs ont partagé une collection de photos d’eux tous les deux sur leurs comptes Instagram vêtus d’un équipement de sécurité aquatique avec un canoë derrière eux ainsi que des photos d’eux traversant le tunnel Standedge.

Dans les images, Helen, passionnée de fitness, montre ses jambes toniques tout en filmant par temps chaud.

Elle a fière allure et rend son équipement de sécurité à la mode, on peut la voir sur les photos sans se soucier des cheveux du casque alors qu’elle sourit joyeusement lors de leur expédition.

En suivant son régime de fitness Strictly, Helen a récemment impressionné les fans dans un superbe deux pièces bleu qui montrait son physique de fitness.

Ils ont sous-titré le message: «Une journée brillante pour filmer @pennineadventure.

« Nous exploitions Blue John dans la @treakcliffcavern et canotions sous les Pennies à travers le tunnel Standedge avec le @canalrivertrust. »

Ils ont ajouté: «Nous avons rencontré tellement de gens adorables. Espérons que sur la boîte de télé @channel5_tv en août #Summer #Sunshine #Sun.

La publication a reçu des milliers de likes et de commentaires de fans partageant leur enthousiasme.

Un spectateur patient a déclaré : « Incroyable ! Y a-t-il une aventure à laquelle vous diriez non ! ? »

Un autre a dit: « Oh wow, de superbes photos ont l’air d’un bel endroit. J’ai tellement hâte de voir cette série, je sais juste que ça va être incroyable.

« J’ai hâte de voir ça à la télé… les grands espaces », a répondu un troisième.

Après des teasers sur l’émission, un spectateur de l’émission a partagé: «Vous avez certainement relevé divers défis. J’espère qu’ils se sont bien passés et que vous en êtes sorti indemne.

Lors de l’annonce de la nouvelle série, le présentateur de Channel 5, Dan, a déclaré : « En parlant de la nouvelle série, Dan Walker a déclaré : « J’ai vraiment hâte de faire cette série avec Helen. J’ai hâte d’y aller et d’explorer les Pennines.

Il a poursuivi: « Ce sera bien de s’échapper du studio pendant un moment et de rejoindre un bon ami pour découvrir une belle tranche du Royaume-Uni et rencontrer des gens incroyables en cours de route. »

