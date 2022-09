Helen Skelton lève le voile sur l’expérience passée de Strictly – et si cela lui donnera un avantage

HELEN Skelton a levé le voile sur son expérience passée avec Strictly – et si cela lui donnera un avantage cette année.

Le présentateur de Countryfile a déjà participé au Strictly Christmas Special 2012.

Helen a dansé un Jive to All I Want pour Noël avec l’ancien pro Artem Chigvintsev mais n’a pas remporté le trophée festif.

Cependant, les fans de Strictly pensent toujours que l’expérience de danse passée – en particulier sur la série elle-même – peut être un avantage pour la série principale, mais Helen n’est pas d’accord.

S’adressant à The Sun Online, elle a expliqué: «C’était quatre jours. Les gens sont comme ‘Oh, tu l’as déjà fait’, c’était quatre jours.

“Mais je pense que c’était une bonne chance – lors de notre première répétition, tout le monde était comme” woah “- mais parce que j’avais eu cette expérience précédente, j’étais OK, mais encore beaucoup à assimiler.”

Discutant aux côtés de sa collègue Ellie Taylor, elle a ajouté: “Et quand vous avez travaillé dans des studios de télévision, nous avons de la chance car nous en avons déjà eu un peu auparavant et c’est pourquoi vous aimez ça et c’est pourquoi vous revenez.

“Je suis vraiment reconnaissant que certaines des personnes avec lesquelles j’ai travaillé dans l’équipe aient travaillé sur Blue Peter [when she was there] en 2008. »

Helen a déjà été forcée de rire des affirmations de “réparation” après qu’il a été révélé qu’elle avait remporté un concours de claquettes quand elle était plus jeune.

Apparaissant sur Lorraine mercredi dernier, Helen a déclaré: «J’ai trouvé ça tellement drôle quand ils ont dit que c’était une solution – Helen est une championne de claquettes. Quand j’avais sept ans, oui, j’ai fait des claquettes.





Elle a ajouté: “Comme beaucoup de petites filles et de garçons, j’ai fait de la danse et j’ai adoré ça. J’ai atteint un âge où je ne voulais pas être en justaucorps en public et j’ai abandonné. J’aurais aimé ne pas l’avoir fait.

En plus de ses fonctions de présentation, Helen doit jongler avec la garde de ses trois enfants – qu’elle partage avec son ex-mari Richie Myler – également.

Helen – qui a confirmé sa séparation d’avec Richie en avril de cette année – a déclaré à The Sun Online : « La plupart des parents qui travaillent vont travailler mais vous ne savez pas, alors que lorsque nous allons travailler, les gens le voient.

«De plus, je trouve que la plupart du temps, étonnamment, beaucoup de gens avec qui je travaille sont vraiment efficaces, donc nous faisons beaucoup de choses en une journée.

“Parce que dans notre monde, ou mon monde en particulier, vous pouvez filmer ou enregistrer trois choses en une journée et on dirait que vous avez été absent pendant une semaine.”

Strictly Come Dancing commence le samedi 17 septembre à 18h10 sur BBC One.