Helen Skelton fond en larmes quelques jours avant qu’il ne soit révélé que son ex va avoir un bébé avec un nouvel amant

HELEN SKELTON a été photographiée émotive quelques jours seulement avant qu’il ne soit révélé que l’ex-mari Richie Myler attend un bébé avec sa nouvelle petite amie.

La star de la télévision populaire s’est essuyée les yeux en prenant un café avant les répétitions de danse avec son partenaire Strictly Gorka Marquez à Londres.

Il a été révélé hier que son ex star de la ligue de rugby Richie Myler, qui a quitté Helen pour Stephanie Thirkill plus tôt cette année, devrait accueillir un quatrième enfant.

Helen, 39 ans, a rompu son silence sur les réseaux sociaux aujourd’hui en partageant une jolie photo de ses trois enfants en train de regarder la télévision.

La fière maman, qui a accueilli son troisième enfant quelques mois seulement avant la séparation de son mariage, a publié la photo du matin sur Instagram.

La photo montrait Ernie, six ans, Louis, cinq ans et Elsie Kate, dix mois, entassés devant la télé en pyjama.

Les deux jeunes garçons semblaient profiter d’un jeu vidéo pendant que leur petite sœur regardait, appuyée contre une partie du canapé.

“Une vie avec des frères”, Helen a simplement légendé le message – son premier sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du nouveau bébé de son ex Richie hier soir.

Un copain a dit à propos de la grossesse de Richie et de sa nouvelle petite amie Stéphanie : “Ils sont ravis de la grossesse.”

La femme d’affaires Stephanie, 32 ans, s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle, marquant avec enthousiasme son petit ami qui est un joueur de la ligue de rugby de haut niveau Leeds Rhinos.

Il est entendu que Richie, également âgée de 32 ans, a annoncé la nouvelle à Helen, maman de leurs trois jeunes enfants, avant la publication sur les réseaux sociaux.





Un de ses amis a déclaré hier soir: “Stephanie et Richie sont évidemment ravis. Ils ont évolué très vite mais sont extrêmement heureux ensemble.

«Le moment de la grossesse peut cependant soulever quelques sourcils.

“C’est évidemment un pas si énorme, et l’un d’entre eux a été remarquablement rapide à la suite de la fin du mariage de huit ans d’Helen et Richie. Mais Richie et Helen entretiennent des relations cordiales, et d’une certaine manière le timing est en fait parfait car Helen est si heureuse en ce moment.

L’ami a ajouté: “Elle aime chaque seconde de Strictly Come Dancing et est beaucoup trop occupée – et probablement épuisée – pour s’inquiéter pour son ex.

“En conséquence, Richie ne pensait pas que ce serait un énorme problème car ils ont tous les deux continué leur vie.”

Stephanie, dont le père Andrew Thirkill est président de Leeds Rhinos, montre déjà une bosse de bébé notable.

Pendant ce temps, Helen a été occupée à conquérir le cœur de la nation en participant à cette série de Strictly.

En partenariat avec la danseuse professionnelle espagnole Gorka, la paire est l’une des favorites pour remporter le très convoité Glitterball.

Helen, l’ancienne animatrice de Blue Peter, a eu le cœur brisé après que Richie l’ait quittée alors que leur plus jeune enfant n’avait que quatre mois.

Elle écrivait en avril : “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.

Le Sun a rapporté que Richie s’était rapidement lancé dans une histoire d’amour avec une nouvelle femme mystérieuse qui, nous l’avons révélé plus tard, était la responsable marketing à succès Stephanie.

Le couple est depuis devenu public sur les réseaux sociaux et a récemment profité d’une mini pause romantique à Cornwall.

