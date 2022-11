Helen Skelton explique comment la fin de son mariage de 8 ans l’a laissée «endurcie au combat» – mais Strictly a été comme une thérapie

LA fin d’un mariage de huit ans – votre mari s’installant immédiatement avec une autre femme – étonnerait la plupart des femmes.

Pas Helen Skelton, qui a plutôt pris la piste de danse de la télévision et a valsé à travers son chagrin.

Richie a commencé une nouvelle relation avec Stephanie Thirkill

La favorite de Strictly Come Dancing pense que l’émission a agi comme une “thérapie”, la faisant traverser la fin de son mariage avec le joueur de rugby Richie Myler.

Elle dit: «Je suis arrivée dans cette émission assez aguerrie.

“Strictement, c’est probablement assez écrasant pour beaucoup de gens, mais pour moi, bizarrement, j’étais en fait au meilleur endroit pour y être.

“D’autres personnes s’inquiétaient de toute l’attention qui accompagne le fait d’être sur Strictly ou de dévoiler leur âme à la télé, alors que j’étais prêt pour cela.

“J’aime que nous parlions davantage de santé mentale maintenant, mais j’aimerais que nous puissions parler de la façon dont les gens peuvent gérer leur santé mentale.

« J’ai toujours considéré mon cerveau comme un muscle, un muscle que je dois exercer pour garder le contrôle de ma tête.

“Alors c’est ce que Strictly fait pour moi, c’est vraiment le cas. C’est la chose la plus brillante et la plus dévorante à laquelle participer.

L’animatrice de Countryfile, Helen, 39 ans, a annoncé sa séparation de Richie, 32 ans, en avril, quatre mois seulement après l’arrivée de la première fille du couple, Elsie.





Il est apparu par la suite qu’il s’était engagé dans une nouvelle relation avec Stephanie Thirkill, la fille du président multimillionnaire du club de Leeds Rhinos pour lequel il joue.

Le couple a publié des photos adorées sur les réseaux sociaux – souvent quelques heures après qu’Helen se soit rendue sur la piste de danse.

Et le mois dernier, The Sun a révélé que la femme d’affaires Stephanie était enceinte du premier bébé du couple, ce qui a dû être un coup dur.

Refusant de condamner son ex, Helen a plutôt pris stoïquement la piste de danse et a cloué un paso doble sterling.

Même maintenant, elle hésite à discuter des conséquences que la situation a dû lui imposer.

Sur une échelle de un à Adele – Adele, la chanteuse célèbre pour ses ballades déchirantes – elle admet qu’elle était “assez” Adele à la suite de l’effondrement de son mariage.

Mais maintenant, dit-elle, la conversation est passée de la tristesse aux salsas.

“J’aime que ma famille passe un bon moment grâce à moi”, sourit-elle.

“Et moi aussi je passe un bon moment. Nous parlons tous de Strictly maintenant, et c’est ce que j’aime.

« J’ai décidé de le faire parce que je voulais en avoir. On m’avait déjà demandé mais j’ai toujours dit non.

“Et puis cette année, ils m’ont demandé à la dernière minute – ils annonçaient déjà des gens quand ils m’ont approché à nouveau.

“Mes amis m’ont obligé à le faire, et cette fois-ci, rien ne me retenait, alors j’ai dit oui.

“Je suis tellement content de l’avoir fait. Je suis heureux, et faire Strictly, c’est comme faire partie de Disneyland. Tout le monde est tellement heureux tout le temps. C’est incroyable.”

Alors qu’Helen refuse de dire un mauvais mot sur son ex – et son nouveau bonheur domestique – il a été laissé à son pro de la danse, Gorka Marquez, de dire ce que la plupart des téléspectateurs pensaient probablement.

“GORKA A MON MEILLEUR INTÉRÊT À CŒUR”

Dans un discours spontané – et clairement inattendu –, il a enroulé un bras de soutien autour de son partenaire et a déclaré: «Je sais que vous avez traversé une période difficile et je sais. . . vous pouvez avoir l’impression que vous n’êtes pas belle ou assez bonne ou quoi que ce soit.

« Mais si tu ne crois pas en toi, je crois en toi. Tout le monde ici croit en toi.

“C’est seulement toi qui vas être celle qui peut faire le changement et celle qui a besoin de croire en toi, parce que tu es une femme incroyable, très inspirante. Une maman incroyable et une danseuse incroyable, alors crois en toi, s’il te plaît.

Alors que le public a commencé à applaudir – et Gorka a été largement salué sur Twitter – la pauvre Helen avait un visage comme le tonnerre.

Helen Skelton était mal à l'aise alors que Gorka Marquez la félicitait sur Strictly

Les mèmes de son « œil latéral » furieux sont également rapidement devenus viraux. Alors était-elle en colère contre lui ?

“Euh, laissons ça dans le passé, d’accord ?” elle rit.

Non, Hélène. Abordons-le.

“Ce que j’aime chez Gorka, c’est qu’il a mes meilleurs intérêts à cœur, et nous sommes vraiment de très bons amis”, finit-elle par développer.

«Mais parfois, peut-être, nous devons parler de ce qu’il est autorisé à dire publiquement. . .

“J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, où va-t-il avec ça?’ C’est pourquoi j’ai sauté sur la table, pour le faire taire !

«Mais Gorka a la mesure de moi. Il m’apporte un café et une pâtisserie tous les matins car je perds tellement de poids, je m’entraîne constamment et je fais le show.

“Il écrit sur la tasse à café : ‘Tu es génial, tu as ça’, parce qu’il sait que je serais mortifié et embarrassé s’il me le faisait en face.”

En discutant avant ses répétitions quotidiennes habituelles – elle et Gorka s’entraînent jusqu’à huit heures par jour, et «tout fait mal, tout fait mal» – aujourd’hui, Helen essaie également de faire sa part dans la crise énergétique actuelle.

En encourageant les gens à faire installer des compteurs intelligents – “ils ne coûtent rien à votre fournisseur d’énergie” – elle espère réduire l’anxiété nationale collective autour du chauffage par rapport à l’alimentation cet hiver.

“Tout le monde qui passe l’hiver est conscient du coût de la vie et du coût de l’énergie, et pour la plupart des gens, leurs dépenses les plus importantes seront les factures d’énergie”, soupire-t-elle.

«Nous voulons pouvoir dépenser de l’argent pour des choses qu’ils veulent faire, pas seulement pour avoir à faire. Il s’agit d’aider les gens à savoir ce qu’ils dépensent – personne ne veut de cette anxiété. C’est effrayant, mais nous pouvons armer les gens.

Elle dit qu’elle a cessé d’acheter un café le matin dans le but d’économiser de l’argent et qu’elle a fermé ses cheminées pour économiser l’énergie.

Même les célébrités ne sont pas à l’abri de l’enfer qui les attend, semble-t-il.

Helen, qui a animé l’émission télévisée culte pour enfants Blue Peter de 2008 à 2013, était connue bien avant l’arrivée du concours de danse du samedi soir aux heures de grande écoute.

Cependant, elle admet qu’elle a été avertie par les patrons au début de sa carrière qu’elle ne passerait jamais à la télévision en raison de son accent cumbrien distinctif.

Tout comme le commentateur sportif Alex Scott et son bon ami Steph McGovern, elle dit déprimant qu’elle a également été trollée à cause de sa façon de parler.

Elle a même été retirée des ondes de la prétentieuse Radio 4 parce qu’elle craignait de ne pas être assez “chic”.

“Les gens commentent toujours mon accent et ma voix, parfois bons et parfois mauvais”, explique-t-elle.

“Mais on m’a dit un jour : ‘Soyez assez bon pour que les gens aient une opinion, bonne ou mauvaise. Si tu es juste ennuyeux, les gens n’auront pas d’opinion ».

« S’ils me bâillonnent, cela signifie au moins que je suis distinctif.

“J’étudiais le journalisme [at the Cumbria Institute of the Arts] et quelqu’un m’a dit un jour que je n’obtiendrais jamais de travail à la BBC tant que je n’aurais pas obtenu une maîtrise en journalisme dans une bonne université.

“Je l’ai ignoré et un an plus tard, je suis devenu le plus jeune présentateur de petit-déjeuner sur le réseau BBC.

«Mais j’avais l’habitude de faire Wimbledon pour Radio 5 Live, et j’ai également fait les partitions pour Radio 4 une fois – mais cela est devenu un sujet de préoccupation.

“JE N’AI PAS BESOIN DE SAVOIR CE QU’ILS DISENT SUR TWITTER”

“Ils pensaient que je n’étais pas assez BBC pour ne plus me laisser refaire, et m’ont envoyé couvrir un match à Wimbledon, qui est devenu le match de tennis le plus long de l’histoire du tennis, alors vas-y.

“Ils ont essayé de m’éloigner de la radio, puis ils se sont retrouvés avec moi en train de commenter plus que n’importe qui d’autre pendant des heures et des heures ! Je me fais troller, mais je ne lis rien, jamais.

“J’ai cette théorie – tout le monde a sa propre cour arrière et si c’est là, je dois m’en occuper et si ce n’est pas le cas, je n’ai pas besoin de m’impliquer.

“Je n’ai tout simplement pas besoin de savoir ce que les gens sur Twitter pensent de moi.”

Helen – qui s’est fait un nom en tant que casse-cou sur Blue Peter, après avoir terminé un ultra-marathon de 78 milles dans le désert namibien – aura 40 ans l’été prochain.

Contrairement à la plupart des célébrités féminines, elle n’est pas dérangée à distance.

Elle rit : « Je suis excitée à ce sujet. En vieillissant, je ressens un sentiment de liberté.

“A l’approche des 40 ans, je n’ai de compte à rendre à personne d’autre qu’à mes enfants. J’ai hâte d’y être et de tout ce que l’avenir nous réserve.



Helen dit qu'elle n'est pas intéressée par ce que les gens sur Twitter disent d'elle



Helen dit qu'elle s'entraîne avec son partenaire de danse Gorka jusqu'à huit heures par jour