Helen Skelton et Molly Rainford de Strictly ont l’air émues alors qu’elles discutent en profondeur après le tournage des résultats

Helen Skelton et Molly Rainford de STRICTLY Come Dancing ont été aperçues en pleine conversation après le tournage de l’émission BBC One hier soir.

Molly, 21 ans, semblait consulter Helen, 39 ans, sur un sujet difficile à leur hôtel après l’épisode en direct et les résultats.

Les stars de Strictly Come Dancing Helen Skelton et Molly Rainford ont été aperçues en pleine conversation samedi soir après le tournage de l’émission BBC One[/caption]

Helen, 39 ans, et Molly, 21 ans, semblaient avoir une conversation difficile[/caption]

Helen Skelton et Gorka Marquez lors de l’émission en direct Strictly Come Dancing samedi soir[/caption]

Les photos ont été prises peu de temps après que Hamza Yassin ait dominé le classement Strictly Come Dancing de manière étincelante avec trois 10 parfaits à tous les niveaux.

Et un expert a affirmé que Molly pourrait se retrouver dans les deux derniers avec Fleur East, qui s’est retrouvée dans la zone de danger redoutée la semaine dernière.

“Bien qu’ils soient extrêmement talentueux, les deux ont clairement eu du mal à cacher leurs émotions, en particulier lorsqu’ils ont reçu des commentaires négatifs des juges”, a déclaré l’expert en langage corporel Darren Stanton.

“Je pense que nous avons vu la limite de ce que ces candidats peuvent montrer.”

Révélant qui, selon lui, pourrait gagner, l’expert a déclaré à Express.co.uk : “Je crois qu’Ellie, Hamza et Kym se rendront en finale.

“Bien qu’il soit clair qu’Ellie veut se rendre en finale, je pense que Kym minimise sa séquence compétitive et son désir de gagner.

Samedi soir a marqué la mi-parcours de l’émission phare de la BBC, avec 10 célébrités qui se sont battues sur la piste de danse.

Le caméraman de la faune Yassin a interprété le cha cha cha de I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) des Four Tops avec sa partenaire Jowita Przystal pour obtenir le meilleur score de 38.





Kym Marsh et Graziano Di Prima ont terminé deuxième après avoir livré un tango argentin passionné à Assassin’s Tango de John Powell.

Vêtue de noir, la présentatrice et actrice a obtenu un score de 37 avec une routine remplie d’ascenseurs et de coups de pied hauts.

La présentatrice de télévision Helen et Gorka Marquez ont également reçu un score de 37 pour leur jive à Tightrope de Janelle Monae alors qu’ils étaient vêtus de costumes noirs et blancs complémentaires.

La chanteuse Molly et son partenaire Carlos Gu ont pris le foxtrot de You Make Me Happy de My Sun And Stars pour leur routine, qui les a vus glisser sur la scène alors que des pétales flottaient autour d’eux, obtenant finalement 35 points.

Fleur et Vito Coppola ont également obtenu un score de 35 pour leur valse sur I Guess That’s Why They Call It The Blues d’Elton John.

Pendant ce temps, Ellie Simmonds a fait lever le public et certains des juges après avoir livré un Charleston animé avec sa partenaire Nikita Kuzmin à Too Darn Hot de Kiss Me Kate.

Vêtue d’une robe rouge cramoisie à franges, la championne paralympienne a effectué plusieurs pirouettes et coups de pied pour obtenir un score de 33.

Tyler West et Dianne Buswell ont interprété une élégante valse viennoise sur I’ve Been Loving You Too Long de Seal pour que leur routine décroche un score de 29.

Craig Revel Horwood a déclaré que la danse était un peu «trop piétonne» et a estimé que leur transition devait être «plus gracieuse», mais a loué la capacité de danse de Tyler.

L’actrice de Ted Lasso Ellie Taylor et Johannes Radebe ont livré une rumba dramatique à Alone by Heart, mais elle n’a pas tout à fait trouvé la faveur des juges, qui lui ont attribué un 22 au total.

Craig a déclaré: «Je sentais que c’était un peu raide, en fait, et j’avais l’impression que vous vous promeniez.

“Il n’y avait en fait aucune résistance ni aucune sorte d’action de la hanche et c’est ce que nous recherchons principalement dans cette danse, et donc elle manquait de passion, j’en ai peur.”

Pendant ce temps, l’ancien footballeur anglais Tony Adams pourrait avoir des ennuis alors qu’il a de nouveau atterri en bas du classement après sa salsa sur I Know You Want Me (Calle Ocho) de Pitbull avec Katya Jones.

Vêtus d’une chemise à boutons bas et tentant des remontées dramatiques, les deux hommes ont été renversés par un certain nombre d’erreurs qui leur ont laissé un score de 21 points.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One.

Un expert en langage corporel a affirmé que Molly pourrait être dans les deux derniers ce soir[/caption]