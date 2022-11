Helen Skelton de Strictly révèle une «culpabilité de maman» paralysante à propos des répétitions du spectacle après sa séparation avec son ex Richie

La star de STRICTLY Come Dancing, Helen Skelton, a admis qu’elle souffrait d’une “culpabilité de maman” paralysante d’avoir manqué du temps avec ses enfants pour répéter le spectacle.

Cela vient après sa séparation de son mari star de la ligue de rugby Richie Myler plus tôt cette année.

Getty

La rupture d’Helen avec Richie Myler a été révélée plus tôt cette année[/caption]

Pennsylvanie

Helen est associée à Gorka Marquez sur Strictly[/caption]

La présentatrice – qui est associée à Gorka Marquez sur Strictly – est maman d’Ernie, sept ans, Louis, cinq ans et Elsie, 10 mois.

Elle a déclaré au magazine Brood avant les émissions en direct : « Une partie de moi pense que c’est un mauvais timing et l’autre partie de moi pense que c’est un bon timing.

« Elsie n’est que petite, donc elle ne rampe pas encore, donc elle est assez petite pour être assez calme et dormir beaucoup. Je pense qu’il est parfois facile de trop réfléchir à ces choses, mais quand on m’a demandé, c’était comme ‘Tu sais quoi, oui ! Faisons-le!'”

Elle a ajouté: “Chaque maman que je connais à un moment ou à un autre ressent” la culpabilité de maman “.

« Ils se sentent coupables s’ils travaillent trop, ou ils se sentent coupables s’ils ne travaillent pas assez, tout cela est une jonglerie.

“Je ne pense pas que quiconque devrait regarder la situation des autres et faire des suppositions, parce que je l’ai fait moi-même où j’ai pensé ‘gosh she work’s much! Elle ne doit presque jamais voir ses enfants ?

« Mais ensuite je m’arrête parce que je pense, vous savez quoi, nous devons tous acheter de la nourriture !

“Cette histoire de marcher un mile dans les chaussures de quelqu’un d’autre est tellement vraie.





«Je ne pense pas que vous puissiez jamais dire quelle est la bonne façon de le faire, car les enfants de chacun et la situation de chacun sont différents, vous ne pouvez faire que ce qui est bon pour vous et ne pas vous comparer.

“Mais il peut être difficile de ne pas le faire à cause des réseaux sociaux.”

Et elle a révélé la difficulté d’élever les enfants parallèlement à sa carrière – se sentant même coupable d’avoir une femme de ménage.

Elle a dit: “Comme je déteste le nettoyage, alors j’ai eu un nettoyant. Je me sentais vraiment mal au début, je me sentais vraiment de la classe moyenne et je rangeais avant qu’ils n’arrivent, mais ensuite la dame m’a dit ‘pourquoi tu fais ça, tu me paies pour faire ça ?’

« Oh, et n’achetez pas de vêtements que vous devez repasser ! Encore une fois, pourquoi tu te fais ça à toi-même.

Instagram

Richie attend un bébé avec sa nouvelle petite amie[/caption]