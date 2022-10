Helen Skelton de Strictly révèle qu’elle et son mari Richie Myler se sont “évités” pendant un an avant leur séparation de choc

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Helen Skelton, a déclaré qu’elle avait évité son mari Richie Myler pendant un an avant de se séparer.

Cela vient après que le présentateur de Countryfile, 38 ans, a annoncé la nouvelle que leur mariage était terminé en avril.

Getty

Helen Skelton de Strictly a révélé qu’elle et son ex Richie Myler s’étaient “évités” avant leur séparation[/caption]

Pennsylvanie

Helen, qui est jumelée avec Gorka Marquez, est l’une des célébrités participant à la 20e série de Strictly[/caption]

Helen et le joueur de rugby Richie, 31 ans, qui se sont mariés en 2012, partagent trois enfants ensemble.

L’année dernière, l’ancien couple était occupé à rénover une maison dans le Yorkshire près de leur maison familiale et était tout simplement trop occupé pour passer du temps de qualité ensemble.

Selon The Mirror, Helen a déclaré : « Non… Nous ne sommes pas ensemble dans la maison – nous restons à l’écart l’un de l’autre.

«Nous disons que c’est le rêve car nous prenons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ensemble, mais nous nous occupons ensuite des enfants par roulement.

En savoir plus sur Helen Skelton ALLER DE L’AVANT Helen Skelton quitte la maison qu’elle partageait avec son ex et retourne vivre avec ses parents ‘TOUTES LES SEMAINES’ Strictement les fans disent tous la même chose à propos d’Helen Skelton alors qu’elle évite la sortie

« Vous appréciez l’autre dans cette situation. Je ne pense pas qu’il dira encore une fois : ‘Qu’est-ce que tu fais avec les enfants toute la journée ?’ Parfois, je revenais du travail et il était ce mari qui regardait la cuisine et disait : « Comment est-ce que c’est encore le bordel alors qu’elle est partie toute la journée ?

“Maintenant qu’il l’a fait, il se dit : ‘Comment fait-elle pour rester saine d’esprit ?'”

Helen, qui participe actuellement à Strictly cette année, a annoncé que son mariage était terminé sur Instagram, quatre mois seulement après qu’elle et le joueur de rugby ont accueilli un troisième enfant.

Dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, Helen a déclaré: “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.





Helen et Richie sont parents de trois jeunes enfants, Ernie, six ans, Louis, cinq ans et Elsie Kate, 10 mois.

La favorite de la télévision et ses enfants vivent maintenant dans sa ferme familiale près du Lake District – et ses parents s’occupent d’eux pendant qu’elle se concentre sur Strictly.

Pendant ce temps, Richie a trouvé l’amour.

Quelques semaines après la révélation de leur séparation, Richie a commencé à sortir avec la responsable marketing Stephanie Thirkill, 32 ans, la fille du multimillionnaire Andrew Thirkill.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que Richie et Stéphanie attendaient leur premier bébé.

Un copain a dit: “Ils sont ravis de la grossesse.”

Stephanie s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle, taguant avec enthousiasme son petit ami qui est un joueur de haut niveau de la ligue de rugby Leeds Rhinos.

Un de ses amis a déclaré hier soir: “Stephanie et Richie sont évidemment ravis. Ils ont évolué très vite mais sont extrêmement heureux ensemble.

«Le moment de la grossesse peut cependant soulever quelques sourcils.

“C’est évidemment un pas si énorme, et l’un d’entre eux a été remarquablement rapide à la suite de la fin du mariage de huit ans d’Helen et Richie. Mais Richie et Helen entretiennent des relations cordiales, et d’une certaine manière le timing est en fait parfait car Helen est si heureuse en ce moment.

L’ami a ajouté: “Elle aime chaque seconde de Strictly Come Dancing et est beaucoup trop occupée – et probablement épuisée – pour s’inquiéter pour son ex.

En savoir plus sur le soleil FRITURE J’ai préparé un dîner rôti dans une friteuse à air – et j’ai été surpris par son goût PRIMANIE J’adore Primark et mon achat à 1,50 £ m’aidera à économiser sur les factures d’énergie

“En conséquence, Richie ne pensait pas que ce serait un énorme problème car ils ont tous les deux continué leur vie.”

Helen, qui est actuellement jumelée avec la danseuse professionnelle Gorka Marquez dans l’émission de la BBC, est à la neuvième place du classement.