Helen Skelton de Strictly révèle qu’elle a joué deux fois dans le West End avant la semaine des comédies musicales de l’émission

ELLE a illuminé le classement Strictly Come Dancing et a été la favorite des bookmakers depuis le début, mais HELEN SKELTON n’a pas encore été bénie avec un score complet de 40.

Le thème des comédies musicales de cette semaine pourrait changer tout cela, car l’animatrice de télé a révélé qu’elle avait une expérience antérieure dans le West End.

De Cabaret à Sound of Music, cette semaine est un thème musical sur Strictly

Helen a révélé qu'elle avait joué deux fois dans le West End avant la semaine des comédies musicales de l'émission

Helen a participé à deux productions le même soir dans le cadre d’un défi Red Nose Day en 2013 alors qu’elle était présentatrice sur Blue Peter.

La tâche l’a vue rejoindre les acteurs de Stomp et We Will Rock You.

Helen portait un équipement décontracté pour frapper les couvercles de poubelles et les canettes avec un pilon pour l’un, puis un équipement en cuir farfelu dans le cadre de l’ensemble pour l’autre.

Mais c’est le chant qui l’a laissée rougir.

Helen m’a dit: «Une fois, on m’a fait chanter Bohemian Rhapsody dans We Will Rock You. Ce fut le moment le plus mortifiant de toute ma vie.

“Quand il est sorti à la télévision, j’étais tellement gêné physiquement que j’ai rampé sous le bureau en boule.

“J’ai adoré apparaître sur la scène du West End, même si je suis un peu désolé pour le public.”

Ce week-end, Helen s’habillera en Sally Bowles pour une danse Couple’s Choice sur Mein Herr de Cabaret avec son partenaire Gorka Marquez.

Mais si jamais elle était tentée de retourner dans le West End, Helen opterait pour un rôle beaucoup plus féminin. Elle a ajouté: «Ce serait impertinent et culotté Belle de Beauty And The Beast.

“Elle s’en prend à la Bête pour avoir pleuré à haute voix, et vous pouvez danser avec une tasse de thé.”

Elle récoltera plus qu’une tasse de thé si les juges lui donnent quatre dizaines.

REGARDEZ Strictly Come Dancing en direct demain soir à 20 heures sur BBC One, avec les résultats diffusés samedi dans un changement d’horaire en raison de la Coupe du monde.

Un choix Weiss, Hamza

Hamza Yassin s’habillera en Simba pour danser sur Le Roi Lion cette semaine, mais il préférerait de loin gambader sur une montagne autrichienne dans une paire de rideaux.

Sa comédie musicale préférée est The Sound Of Music, après avoir vu le film de 1965, mettant en vedette Julie Andrews, dans son enfance.

Hamza s'habillera en Simba pour danser sur Le Roi Lion cette semaine

Il est tellement fan qu’il écoute sa chanson Edelweiss en boucle.

Il a déclaré: “Ma mère nous a fait regarder The Sound Of Music et je suis tombé amoureux du film, de l’histoire derrière, puis de la musique.”

Sa partenaire de danse Jowita Przystal sera habillée en Nala pour la routine du Roi Lion.

Numéros des célébrités

LES Strictement professionnels ouvriront le spectacle de demain avec un mélange de comédies musicales dont Rent, Grease et Six.

Ensuite, l’émission de résultats de samedi présente une performance de la nouvelle comédie musicale de l’ex-juge Arlene Phillips, The Cher Show.

Et il y a aussi toute l’action des célébrités restantes.

Voici à quoi vous attendre :

Fleur et Vito – quickstep to I Got Rhythm from An American In Paris.

Kym et Graziano – cha cha à Fame from Fame.

Molly et Carlos – Charleston à Hot Honey Rag de Chicago.

Hamza et Jowita – samba sur They Live In You du Roi Lion

Will Mellor et Nancy Xu – foxtrot à Sun And Moon de Miss Saigon

Helen et Gorka – Choix des couples à Mein Herr de Cabaret.

Molly et Fleur, filles du West End

IL ne manque pas de célébrités qui font le saut dans le théâtre musical après un tour sur la piste de danse Strictly.

Joe McFadden a brillé dans Priscilla, Queen Of The Desert, tandis que Maisie Smith apparaît actuellement dans la tournée Strictly Ballroom.

Pennsylvanie

Fleur dit que son rôle de rêve dans Sister Act serait numéro un

Le rôle de rêve de Molly est de jouer Elle Woods dans Legally Blonde, dans le West End

Deux des acteurs de la série de cette année envisagent de se produire dans le West End de Londres

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que deux des acteurs de la série de cette année ont les yeux rivés sur le West End de Londres.

Molly Rainford et Fleur East pourraient avoir un énorme avenir sur les planches et elles ont déjà des rôles idéaux en tête.

Molly a déclaré: «J’adorerais jouer Elle Woods dans Legally Blonde in the West End. Ce serait un rôle méchant et tellement amusant.

Fleur a ajouté: “Un rôle de rêve dans Sister Act serait numéro un.

«Et puis apparaître comme Tina Turner serait le numéro deux.

“Imaginez pouvoir jouer Tina et faire toutes ses chansons.”

Ce serait vraiment le meilleur.

Rosie Ramsey – l’épouse et partenaire de podcast de la bande dessinée CHRIS – participera à l’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas de cette année. Elle dansera avec Neil Jones, tandis que DJ Rickie Haywood-Williams sera jumelé avec Luba Mushtuk. D’autres noms seront annoncés prochainement.

La graisse est le mot pour Kym

Kym Marsh a déjà rêvé d’apparaître dans une comédie musicale mais estime que son moment est passé.

Si elle devait en choisir un, cependant, ce serait Grease, qui a donné naissance au film de 1978 mettant en vedette John Travolta et Stockard Channing.

Pennsylvanie

Kym a déjà rêvé d'apparaître dans une comédie musicale mais estime que ce moment est passé

Elle dansera en tenue d'entraînement des années 80 avec Graziano Di Prima pour une routine basée sur Fame

Kym, ci-dessous, m’a dit : « C’est tellement amusant et je peux le regarder encore et encore.

“Il n’y a qu’un seul personnage que je voudrais être et c’est Rizzo, mais je suis trop vieux pour la jouer maintenant.” Et elle a ajouté : “Je ne suis pas assez innocente pour être Sandy !”

Ayant vu récemment la brillante performance théâtrale de Kym dans le rôle torride d’Alex Forrest dans Fatal Attraction, je suis enclin à être d’accord.

Elle dansera en tenue d’entraînement des années 80 avec Graziano Di Prima pour une routine basée sur Fame.