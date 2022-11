Helen Skelton de Strictly révèle qu’elle a accouché seule avant de se séparer de son mari

Helen Skelton, star de STRICTLY Come Dancing, a révélé qu’elle avait accouché seule avant de se séparer de son mari Richie Myler.

La présentatrice de Countryfile – qui est maman de trois enfants, Ernie, sept ans, Louis, cinq ans et Elsie, onze mois – a admis que son ex star du rugby n’était pas là pour la naissance de leur deuxième bébé.

Pennsylvanie

La star de Strictly Helen a révélé qu’elle avait accouché à la maison[/caption] Instagram

Helen, 39 ans, qui participe actuellement à Strictly aux côtés de la danseuse professionnelle Gorka Marquez, a accueilli Louis seule.

La présentatrice télé a donné naissance à son deuxième fils alors qu’elle était seule en France avec son fils aîné, avec Richie, 32 ans, chez elle en Angleterre.

Helen a révélé comment elle avait accouché sur le sol de la cuisine entourée de «pompiers français» lorsque les professionnels de la santé ne l’ont pas atteinte.

Lorraine Kelly a interrogé la star lors de son émission ITV l’année dernière, en disant: “Votre fils Louis, il est né de façon inattendue lorsque vous étiez en France, sur le sol de la cuisine pour l’amour de Dieu!”

Helen s’est ouverte sur la naissance: «Je sais, que Dieu le bénisse. Je ne peux pas dire s’il était en quelque sorte fier ou embarrassé.

« Il dit : ‘Je suis né dans la cuisine ?’ et je suis comme “Ouais”, et beaucoup de mes amis pensent que c’est si beau, un accouchement à la maison.

“Personne ne veut une charge de magnifiques pompiers français à leurs pieds pendant qu’ils accouchent d’un bébé, ce que j’avais.

“Ils n’avaient jamais fait ça auparavant et étaient tellement excités, j’ai juste dit:” Reviens dans ma tête s’il te plaît “.”





Helen a également admis que sa troisième grossesse, avec sa petite fille Elsie, avait été la plus difficile car elle “devenait de plus en plus difficile à mesure qu’elle vieillissait”.

« Je suis un peu plus âgé, j’ai des enfants et je travaille. Maintenant, je me dis : ‘Oh, quelqu’un a-t-il une chaise pour moi, quelqu’un a-t-il un chocolat pour moi ?’ Je suis vraiment en train de le rincer, tu sais. C’est mon dernier, donc je dois en profiter au maximum », a-t-elle déclaré.

Cela vient après qu’Helen se soit ouverte sur la fin de son mariage de huit ans – son mari s’installant à la maison avec une nouvelle femme.

La favorite de Strictly Come Dancing pense que l’émission a agi comme une “thérapie”, la faisant traverser la fin de son mariage avec le joueur de rugby Richie Myler.

“Je suis arrivée dans cette émission assez aguerrie”, a-t-elle déclaré au Sun.

“Strictement, c’est probablement assez écrasant pour beaucoup de gens, mais pour moi, bizarrement, j’étais en fait au meilleur endroit pour y être.

“D’autres personnes s’inquiétaient de toute l’attention qui accompagne le fait d’être sur Strictly ou de dévoiler leur âme à la télé, alors que j’étais prêt pour cela.

“J’aime que nous parlions davantage de santé mentale maintenant, mais j’aimerais que nous puissions parler de la façon dont les gens peuvent gérer leur santé mentale.

« J’ai toujours considéré mon cerveau comme un muscle, un muscle que je dois exercer pour garder le contrôle de ma tête.

“Alors c’est ce que Strictly fait pour moi, c’est vraiment le cas. C’est la chose la plus brillante et la plus dévorante à laquelle participer.

L’animatrice de Countryfile, Helen, a annoncé sa séparation d’avec Richie en avril, quatre mois seulement après l’arrivée de la première fille du couple, Elsie.

Il est apparu par la suite qu’il s’était engagé dans une nouvelle relation avec Stephanie Thirkill, la fille du président multimillionnaire du club de Leeds Rhinos pour lequel il joue.

Getty

Helen et Richie se sont séparés plus tôt cette année[/caption]