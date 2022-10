Helen Skelton de Strictly partage un câlin avec sa partenaire Gorka Marquez au milieu de revendications de relation « fougueuses »

Helen Skelton de STRICTLY et son partenaire pro Gorka Marquez ont partagé un câlin alors qu’ils terminaient une séance d’entraînement avant le spectacle en direct d’hier soir.

Helen, 39 ans, a été aperçue dans un pull beige confortable et des leggings d’entraînement bleus avec ses cheveux attachés et a embrassé Gorka avant de sauter dans son Audi 4 × 4 bleue.

Éclaboussure

Helen Skelton et son partenaire Strictly Gorka Marquez se sont étreints à la fin de l’entraînement[/caption]

Éclaboussure

Le couple a été aperçu en train de discuter avant qu’Helen ne rentre chez elle[/caption]

Éclaboussure

Helen et Gorka se sont emballés pour les climats plus froids alors qu’ils bavardaient[/caption]

Éclaboussure

Helen semblait détendue à propos du ticket de parking[/caption]

Helen a été vue tenant un ticket de parking qu’on lui avait donné, mais n’avait pas l’air trop inquiète à ce sujet, car elle a souri et a fait ses adieux à Gorka.

Gorka, qui est fiancée à l’actrice Gemma Atkinson, aurait été associée à Helen car il vit le plus près de sa maison dans le Yorkshire.

Helen a été bouleversée lorsque son mari de rugby Richie a mis fin à leur mariage de huit ans en avril, quatre mois après la naissance de leur troisième enfant.

En savoir plus sur strictement ‘LES JUGES SILLY’ Les fans de Strictly Come Dancing sous le choc alors qu’une fuite révèle le premier danseur éliminé Allons danser Ritchie et Giovanni admettent des “tensions” alors que Mollie et Carlos sont en tête du classement

L’homme de 32 ans est passé très rapidement de son mariage raté avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill, 32 ans, la fille du multimillionnaire Andrew Thirkill.

Hier soir, Helen et Gorka ont repris la piste de danse et l’experte en langage corporel Judi James affirme qu’il y avait un “champ de bataille du langage corporel” lorsque Helen et son partenaire se sont produits.

Et elle a ajouté que cela avait conduit à une « dispute ouverte » entre les juges Shirley Ballas, Anton Du Beke, Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood.

S’adressant au Mirror, Judi a révélé: «C’était un champ de bataille du langage corporel, pas seulement pour Helen et Gorka, mais une prise de bec encore plus grande et plus ouverte a éclaté entre les juges alors qu’ils faisaient leurs commentaires.





“Il a perdu une partie de sa confiance dynamique au fur et à mesure et le résultat a été une guerre ouverte entre les juges et des ‘plaisanteries’ plus masquées mais tout aussi révélatrices du langage corporel entre Helen et Gorka eux-mêmes.”

Helen et Gorka ont interprété le Cha-cha-cha hier soir sur le tube Rain On Me de Lady Gaga et Ariana Grande.

Ils ont marqué 27 points sur 40 possibles.

Lors de la conversation sur le balcon avec Claudia Winkleman après la danse, Gorka a révélé qu’il essayait d’amener sa partenaire à embrasser son côté sexy.

Pennsylvanie

Ils ont marqué 27 points sur 40 possibles[/caption]