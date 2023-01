Helen Skelton de Strictly partage de jolis clichés avec ses trois enfants rarement vus

La star de STRICTLY, Helen Skelton, avait l’air plus heureuse que jamais alors qu’elle passait du temps de qualité avec ses enfants.

La présentatrice de Countryfile – qui a participé au spectacle de danse BBC One avec Gorka Marquez l’année dernière – a partagé une photo rare de ses enfants, qu’elle partage avec son ex Richie Myler.

Helen Skelton a partagé une rare photo de ses trois enfants[/caption] helenskelton/Instagram

La favorite de la télévision avait l’air heureuse alors qu’elle passait du temps de qualité avec ses enfants[/caption]

Helen, 39 ans, mère de trois enfants, pouvait être vue en train de sourire dans le cliché en noir et blanc, aux côtés de sa fille Elsie, un an, et de ses deux fils Ernie, sept ans, et Louis, cinq ans.

La favorite de la télévision a posé par terre pendant que ses enfants lui sautaient dessus.

Helen portait ses cheveux blonds alors qu’elle posait sans maquillage dans un haut de style denim.

“Toujours une pile”, Helen a légendé le message. « Se termine généralement par des larmes. Reconnaissant… les week-ends… l’équipe.

Les fans ont inondé la section des commentaires pour complimenter son message, affirmant qu’ils avaient le plus grand “respect” pour la star.

L’un d’eux a écrit : « J’ai tellement de respect pour vous. Vous êtes une mère célibataire incroyable, pleine de positivité et d’énergie. Soit fier.”

Un autre a posté: « Continuez à faire ce que vous faites Helen, un grand bravo à votre équipe de soutien, en particulier aux grands-parents, ce sont les diamants. Bonne année 2023 et faites plus de souvenirs avec vos petites beautés.

“Tu es une telle source d’inspiration, Helen, tes enfants seront si fiers de toi, continue, tu es en train de le briser”, a ajouté un troisième.

Le message pourrait être un coup brutal pour l’ex d’Helen, Richie, 32 ans, qui a récemment annoncé qu’il attendait un bébé avec une autre femme après s’être séparé d’Helen.

Helen a eu le cœur brisé lorsque le couple s’est séparé l’année dernière.

Le couple s’est séparé en avril quelques mois seulement après la naissance de sa petite fille Elsie.

Elle écrivait en avril : “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.

Le Sun a rapporté que Richie s’était rapidement lancé dans une romance avec une nouvelle femme mystérieuse que nous avons révélée plus tard être la responsable marketing à succès Stephanie Thirkill.

Le nouveau couple a annoncé qu’il attendait avec une publication sur les réseaux sociaux, Richie aurait dit à Helen quelques jours auparavant.

Un de ses amis a déclaré: « Stephanie et Richie sont évidemment ravis. Ils ont évolué très vite mais sont extrêmement heureux ensemble.

«Le moment de la grossesse peut cependant soulever quelques sourcils.

“C’est évidemment un pas si énorme, et l’un d’entre eux a été remarquablement rapide à la suite de la fin du mariage de huit ans d’Helen et Richie.

“Mais Richie et Helen entretiennent des relations cordiales, et d’une certaine manière le timing est en fait parfait car Helen est si heureuse en ce moment.”

Stephanie, dont le père Andrew Thirkill est président de Leeds Rhinos, montre déjà une bosse de bébé notable.

Pendant ce temps, Helen était occupée à conquérir le cœur de la nation en participant à cette série de Strictly.

