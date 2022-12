Helen Skelton de Strictly parle d’une tragédie familiale dévastatrice qui a changé sa vie

Helen Skelton de STRICTLY Come Dancing a parlé de sa tragédie familiale déchirante qui a changé sa vie.

La star a perdu non pas un, mais deux membres de sa famille dans des circonstances horribles.

Dans un récent épisode de Strictly Come Dancing, Helen, 39 ans, est devenue émue et a versé une larme en s’ouvrant sur son parcours au cours des dernières semaines.

S’adressant à son partenaire de danse Gorka dans leur VT avant leur Samba, la présentatrice de télévision a expliqué comment elle se sent comme si elle était une personne différente depuis qu’elle a rejoint l’émission.

Helen a commencé: “Samedi soir dernier était ma soirée préférée sur Strictly jusqu’à présent, tout s’est mis en place.”

Elle a ajouté: “Je suis définitivement une personne différente de quand nous avons commencé et je pense pour moi à ce qui a été…”

La star de la télévision a ensuite eu du mal à retenir ses larmes alors qu’elle tentait de cacher son visage à la caméra.

En larmes, elle a dit : “Désolé, je suis vraiment désolé.”

Gorka, qui était assise à côté d’elle dans le studio de répétition, a dit : « Ça va », avant de la prendre dans ses bras et de la réconforter.

Helen a accueilli son troisième enfant, sa fille Elsie Kate, il y a près d’un an le 28 décembre 2021 avec son ancien mari Richie Myler, et le couple a nommé leur petite fille d’après l’un des membres de la famille d’Helen qui est malheureusement décédé.

«Nous allions toujours avoir Kate comme deuxième prénom après mon cousin, qui est malheureusement décédé alors que nous étions dans la vingtaine. J’étais vraiment proche d’elle; elle était scientifique et follement cool », a déclaré Helen à HELLO.

Le présentateur de télévision a également parlé de la tragédie dans une récente interview avec The Telegraph, expliquant: «Ma famille est ce genre de lèvre supérieure stoïque et raide de Cumbrie, et si je m’asseyais ici et en parlais, ils n’aimeraient pas ça.

« Mais c’est un fait, j’ai perdu une cousine à cause du cancer du sein et j’ai perdu une cousine dans un accident, et je suis un membre de la famille. J’ai eu ce genre d’enfance où je passais les vacances d’été avec tous mes cousins. Et c’est de la merde, il n’y a pas deux façons à ce sujet.