Helen Skelton de Strictly mortifiée alors que son partenaire Gorka discute en direct de la “période difficile”

Helen Skelton de STRICTLY a semblé mortifiée après que sa partenaire Gorka Marquez ait parlé de sa «période difficile» en direct.

La présentatrice de Countryfile a interprété un Paso Doble samedi soir, quelques jours après avoir appris que son ex-mari Richie Mayler attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie.

Le couple a confirmé leur séparation en avril, quelques mois seulement après qu’Helen a donné naissance à leur troisième enfant.

Après que les juges aient critiqué sa performance et l’aient encouragée à croire un peu plus en elle-même, la partenaire d’Helen, Gorka, a également décidé de lui donner un discours d’encouragement en direct.

Alors qu’ils discutaient avec Claudia Winkleman, la danseuse espagnole a soudainement dit : « Puis-je juste dire quelque chose ? Je sais que tu as traversé une période difficile, et je sais que tu as eu l’impression que tu n’étais pas belle ou assez bonne ou quoi que ce soit.

« Mais si tu ne crois pas en toi… je crois en toi. Tout le monde ici croit en vous, votre famille croit en vous.

Alors que Gorka parlait et que les autres concurrents applaudissaient, Helen se mordit la lèvre puis se cacha derrière lui avant de réapparaître mais incapable de dire quoi que ce soit.

Gorka a poursuivi : “Peu importe combien de fois je le dis ou les juges le disent, ou n’importe qui le dit, c’est seulement vous qui pouvez faire le changement et celui qui croit en vous.

“Vous êtes une femme incroyable, très inspirante, une maman incroyable et une danseuse incroyable, alors croyez en vous s’il vous plaît.”

Les téléspectateurs de Strictly se sont immédiatement rendus sur Twitter pour commenter le moment, avec un écrit : “Oui gorka bien dit !

“Je pense que son ex-mari a fait en sorte qu’Helen se sente tellement merde d’elle-même qu’elle pense en fait qu’elle n’est pas assez bien tu vas @HelenSkelton

fille tu es incroyable! #strictement.”





Un autre a ajouté: “Je me sens mal pour Helen –” tu dois croire en toi, nous le faisons tous! – pas facile à faire quand on a vécu ce qu’elle a vécu récemment.

“Elle vaut plus que ça et j’espère qu’elle commencera bientôt à voir ce qu’elle vaut.”

Un troisième a partagé: “Comme c’est gentil @ gorkamarquez1 ce qu’il vient de dire à propos d’Helen.”

Un autre téléspectateur a ajouté: “J’ai adoré le message de Gorka à la fin, allez Helen !!”