Helen Skelton de Strictly et son partenaire Gorka se réchauffent alors qu’ils arrivent aux répétitions pour le spectacle final

La star de STRICTLY Come Dancing Helen Skelton et son partenaire professionnel Gorka Marquez se sont bien enveloppés pour les répétitions.

Le couple a été vu se diriger vers le studio pour s’entraîner avant le spectacle final ce week-end – l’air un peu froid.

Helen et Gorka se sont bien enveloppés alors qu’ils se dirigeaient vers l’entraînement[/caption]

Helen portait une grande écharpe autour du cou[/caption]

Helen, 39 ans, et Gorka, 32 ans, ont été vues marchant côte à côte vers le studio enneigé, alors qu’elles enfilaient de grands manteaux pour se protéger du froid.

La présentatrice de télévision a tendu la main pour toucher les buissons enneigés alors qu’elle s’enveloppait dans une grande doudoune verte.

Elle a ajouté une grande écharpe rose autour de son cou pour rester au chaud, laissant tomber ses cheveux blonds.

Gorka portait une doudoune noire avec un chapeau orange, portant un grand sac sur son épaule – alors qu’il enfilait un pantalon imperméable.

Cela vient après qu’Helen ait subi un énorme dysfonctionnement de sa garde-robe en direct pendant le week-end alors que sa robe se déchirait pendant sa danse.

La présentatrice a eu des problèmes avec sa tenue délicate et révélatrice lorsqu’elle a exécuté sa première routine avec Gorka.

Le couple a interprété le tango argentin sur Here Comes The Rain Again des Eurythmics lorsque l’accident s’est produit.

La star a subi l’énorme erreur en direct pendant sa danse lorsque son talon s’est accroché à sa tenue, ce qui a provoqué des effilochages sur les bords de la robe.

Cela a empiré pour Helen car il y avait aussi une deuxième déchirure accidentelle dans le dos de son costume à paillettes bleues.

Après sa performance, Tess Daly n’a pas pu s’empêcher d’attirer davantage l’attention sur le désastre de sa garde-robe en demandant : « Votre robe va-t-elle bien ? Je sais qu’il s’est un peu coincé dans ton talon ?

Cependant, la star va de mieux en mieux dans la compétition et ne semble pas dérangée par l’incident, alors qu’elle riait de l’incident.

Helen a reçu un total de 37 points pour sa première routine par les juges – Anton Du Beke et Motsi Mabuse lui ont tous deux attribué le score maximum de dix points.

Alors que Craig Revel Horwood a donné un neuf au présentateur, et la juge en chef Shirley Ballas lui a donné un huit.

Il semble qu’Helen ait eu moins de chance avec sa prochaine danse alors qu’elle se rendait dans la salle de bal pour interpréter une valse sur Only One Road de Céline Dion.

Elle a obtenu le deuxième score le plus bas de la soirée pour sa deuxième routine, aux côtés de Fleur East.

Les juges ont donné à Helen et Fleur un score de seulement 35 points pour leurs deuxièmes danses en demi-finale.

Strictly Come Dancing revient samedi soir sur BBC One

Le couple se prépare actuellement pour ses dernières danses samedi soir[/caption]

Helen et Gorka ont été un grand succès auprès des téléspectateurs[/caption]