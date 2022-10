Helen Skelton de Strictly Come Dancing fait la fête avec Ellie Taylor avant l’épisode en direct

La star de STRICTLY, Helen Skelton, avait l’air de bonne humeur avant le spectacle en direct d’hier soir alors qu’elle se laissait tomber les cheveux avec Ellie Taylor.

La présentatrice de télévision, 39 ans, avait l’air glamour et a montré ses abdominaux dans un haut court blanc et un pantalon rouge vif alors qu’elle s’éloignait du bar de l’hôtel avec deux grands verres.

PAS DE CRÉDIT

Helen Skelton a pris une boisson relaxante la veille du spectacle Strictly en direct[/caption]

PAS DE CRÉDIT

Helen et Ellie Taylor sont allées pieds nus à l’hôtel des candidats[/caption]

La comédienne Ellie était pieds nus dans un pantalon évasé et un sweat à capuche surdimensionné alors qu’elle discutait avec Helen à l’entrée de l’hôtel.

Le couple avait l’air détendu quelques heures seulement avant de se rendre dans la salle de bal pour Movie Night.

Helen et sa partenaire Gorka Marquez ont terminé en haut du classement avec leur valse viennoise marquant un impressionnant 31.

Ellie et Johannes Radebe n’ont pas eu autant de succès, marquant 10 points de moins avec un 21 pour leur Cha Cha Cha à The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) de Mermaids.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT ‘ZAZA PAYS DES MERVEILLES’ À l’intérieur de la vie glamour de la nouvelle fille d’AJ Pritchard, Zara Zoffany ‘ici pour les filles’ Jayde Adams de Strictly laisse les fans émus avec une routine “body positive”

Et elle a fait face à la colère d’une juge en chef particulièrement optimiste, Shirley Ballas.

Après avoir qualifié les mouvements d’Ellie de “bloquants”, Shirley a ensuite déclaré: “Et pas de talon. Nous entrons dans la troisième semaine et vous avez fait un top naturel et la première étape de chaque étape était une avance au talon.

“Donc à partir d’aujourd’hui, et cela vaut pour tout le monde, je n’accepte plus aucune avance au talon parce qu’on vous a dit, je connais très bien JoJo, vous devez obtenir votre poids et votre posture au bon endroit sur un jambe droite et donnez-moi cette action de jambe.

Les téléspectateurs ont été choqués par la critique sévère.

Un fan a fulminé: « Rude to Ellie. Elle n’était pas géniale mais elle valait quand même mieux que ça. Tout le monde devrait aller plus haut qu’un huit maintenant.





Une seconde a fait écho à leurs pensées, ajoutant: “Shirley a ses favoris et Ellie T n’en fait pas partie. Je pensais que le ton de ses commentaires ressemblait à celui d’un enseignant réprimandant un enfant.

Un troisième a demandé : « Shirley a donné à Ellie un 5 ? Pourquoi marque-t-elle plus les femmes que les hommes ?

Grille arrière

Helen a été photographiée après le spectacle de samedi dans un haut blanc à manches longues et un jean[/caption]