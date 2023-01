Helen Skelton de Strictly a retrouvé son partenaire professionnel Gorka alors qu’ils se dirigent vers le déjeuner avec les stars de l’émission

HELEN Skelton était tout sourire alors qu’elle déjeunait avec Gorka Marquez, partenaire de Strictly Come Dancing.

La présentatrice de Countryfile, 39 ans, a partagé la réunion étoilée sur ses réseaux sociaux.

Instagram

Helen Skelton a posé aux côtés de son ancien partenaire de danse Gorka et d’autres stars de Strictly[/caption] Instagram

Helen aux côtés de Gorka Marquez et Kai Widdrington[/caption] Instagram

Helen et Gorka ont fait face à des spéculations sur leur relation étroite[/caption]

Helen, qui était finaliste de la série 2022 de l’émission, a posé aux côtés de son partenaire de danse Gorka et de son collègue strictement professionnel Kai Widdrington et du footballeur David Seaman.

Souriant alors qu’elles étaient assises autour d’une table ronde, les stars semblaient apprécier des boissons chaudes alors qu’elles posaient pour le cliché.

Helen a légendé le message: «Les enfants ici. Fam ici. Amis ici. Manchester let’s go… » avant de taguer ceux sur la photo.

Dans un deuxième selfie, Helen, Kai et Gorka rayonnaient pour la caméra, avec les deux pros de la danse portant des casquettes et Helen se tenant entre les deux hommes.

Elle a légendé le cliché: “Je pensais que nous rattrapions…

“Ils ont commencé à me donner des notes”, suivies d’un œil en forme de cœur d’amour et d’un emoji qui pleure en riant.

Helen et Gorka ont déjà fait la une des journaux en raison de spéculations sur leur relation.

Elle s’est récemment confiée au Sun sur leur supposé triangle amoureux, impliquant l’ex Richie Myler, déclarant : « C’est vraiment difficile de ne pas être avec Gorka parce que nous sommes de si bons amis.

« Je lui ai beaucoup demandé conseil, alors j’ai l’impression qu’il est là. J’aurais aimé qu’il le fasse, mais c’est presque comme s’il était dans le groupe.

Le mariage d’Helen avec Richie s’est rompu l’année dernière après avoir accueilli leur troisième enfant.

En discutant de la vie après sa séparation, on a demandé à Helen si elle avait l’impression d’avoir responsabilisé les fans, ce à quoi elle a répondu: “La grande chose à propos de Strictly est qu’il se connecte avec beaucoup de gens de différentes manières.

« J’ai beaucoup de chance dans ma carrière de faire des emplois qui font exactement cela. C’est la meilleure chose à propos de la télé – vous pouvez créer une télé dont vous êtes fier et avec laquelle les gens se connectent et partagent un moment et c’est ce que Strictly fait à la pelle.

Pennsylvanie

Helen et Gorka se produisent sur Strictly en novembre[/caption]