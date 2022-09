Helen Skelton de Strictly a fondu en larmes et a tenté de s’échapper par la sortie de secours avant ses débuts

La star de STRICTLY Come Dancing, Helen Skelton, a révélé qu’elle avait fondu en larmes et avait tenté de s’échapper avant ses débuts hier soir.

La femme de 39 ans, qui est associée à Gorka Marquez, a admis qu’elle avait eu du mal avant de se rendre sur la piste de danse pour la première fois et a envisagé de faire une sortie rapide.

Helen Skelton a admis qu’elle avait pleuré avant sa performance[/caption]

Gorka devait venir trouver Helen avant qu’ils ne continuent[/caption]

S’exprimant sur son émission Radio 5 aujourd’hui, Helen a déclaré: «J’ai eu un petit cri. Je suis normalement cool, calme et recueilli

“Je suis monté sur la piste de danse et ils ont dit : ‘Quand le public entre…’ et j’ai dit : ‘Oh crikey, ouais, il y a du monde. J’étais comme, ‘Il y a une porte coupe-feu, là, je peux en sortir’, et je l’ai fait.

« Et Gorka m’a trouvé et m’a dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ J’ai dit, ‘J’ai juste une minute.’ J’ai littéralement couru. C’était comme quand j’ai fait Celeb SAS, j’ai essayé d’échapper à ça.

La mère de deux enfants a également admis qu’elle s’habituait encore à la vie dans la série en raison du manque d’espace personnel dont elle disposait.

Elle a expliqué : « Je ne veux pas paraître ingrate, mais c’est très bizarre. Espace personnel? Vous dites adieu à cela. Les frontières sont inexistantes.

“Vous entrez et ils disent: ‘Voulez-vous un faux bronzage?’ Avant de vous en rendre compte, vous êtes nu avec un tas de gens qui vous aspergent.

Lors de l’émission d’hier soir, Helen et Gorka ont livré un élégant American Smooth pour leur première danse.

Leur routine sur You Send Me d’Aretha Franklin leur a assuré un score de 26 – et la sixième place au classement.





Anton Du Beke a dit à Helen de “s’approprier davantage la danse” car il a dit qu’elle était “géniale”.

Shirley Ballas a fait l’éloge de son timing pendant la routine, disant qu’elle “s’est assise dans la poche de la musique”.

La star impressionnée aux côtés de Gorka[/caption]