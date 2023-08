Helen Skelton de Morning Live a émis un avertissement sévère de Gethin Jones après une erreur télévisée en direct

Gethin Jones de BBC Morning Live a émis un avertissement sévère à la co-star Helen Skelton après une erreur de cuisine maladroite.

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu lors d’un segment de cuisine dans l’épisode de mardi de Morning Live avec Gethin et Helen.

Bbc

Helen a reçu un avertissement sévère de la co-star Gethin[/caption] Bbc

Helen est restée calme après sa gaffe télévisée en direct[/caption] Bbc

Le chef Briony n’a pas pu s’empêcher de rire devant le chaos de la cuisine[/caption]

La star de Great British Bake Off 2018, Briony May Williams, a présenté son segment de cuisine.

Elle a fait trois recettes de courgettes qui comprenaient des spaghettis à la bolognaise, des muffins et un gâteau.

Cependant, il y a eu le chaos dans la cuisine du studio après que les choses se soient un peu compliquées et qu’Helen ait laissé tomber le gâteau.

Pendant ce temps, Gethin s’est glissé dans les friandises et a dit à quel point le muffin était bon, tandis que sa co-star a fait cette énorme gaffe.

Gethin s’est alors tourné vers Helen et a dit: « Je t’ai prévenu à ce sujet, je t’ai prévenu à ce sujet. »

Le chef invité Briony n’a pas pu s’empêcher de rire de l’agitation sur le plateau.

Mais Helen est restée calme et sereine alors qu’elle remerciait le chef invité et passait rapidement au segment suivant.

Cela survient après qu’Helen aurait été de retour sur la scène des rencontres, un an après sa séparation de son ex-mari, Richie Myler.

La femme de 40 ans a annoncé la séparation du couple en avril de l’année dernière, quatre mois seulement après avoir donné naissance à leur troisième enfant, Elsie.

Mais il est maintenant revendiqué par OK! qu’elle « replonge à contrecœur son orteil dans la piscine de rencontres ».

Une source a déclaré: « Après que sa confiance a été brisée, elle est loin d’être prête pour une romance à long terme.

« Mais elle ne se ferme plus à rien. Elle est ouverte à de nouvelles aventures à tous égards et se donne pour objectif de dire « oui » à plus de choses qui l’excitent. »

Morning Live est diffusé en semaine à partir de 9h15 sur BBC One.