Helen Skelton achète de la bière et des plats à emporter pour Gorka, partenaire de Strictly, après une longue journée de répétitions

HELEN Skelton et Gorka Marquez se sont remises d’une longue journée de répétitions de Strictly Come Dancing avec de la bière et des plats à emporter.

L’animatrice de Countryfile, Helen, 39 ans, a été prise en photo pour elle et Gorka, 32 ans, alors qu’ils se détendaient après une session exténuante de 10 heures.

MAGICMOMENTSUK

Pendant ce temps, Gorka récupéra un sac de nourriture avant de se diriger vers leur chambre d’hôtel pour la soirée.

Helen avait l’air à l’aise dans un sweat à capuche gris et des leggings noirs tandis que Gorka s’habillait également avec un jogging noir et un cardigan bleu.

Quelques verres et collations de fin de soirée sont un petit changement pour Helen, après que The Sun ait révélé qu’elle avait récolté plus d’un million de livres sterling grâce à son bousculade.

L’impressionnant salaire d’Helen provient de sa ligne de vêtements pour enfants, nommée Toy Breaker.

Les chiffres révèlent que le dernier ensemble de comptes d’Helen’s Skelton Production Ltd montre qu’elle a 474 667 £ “en espèces en banque”.

Au cours des trois dernières années, Helen, qui est maman d’Ernie, sept ans, de Louis, cinq ans, et de la petite Elsie, neuf mois, a payé au total 185 955 £ d’impôt sur les sociétés.

À un taux de 19%, cela signifie que ses revenus sur cette période ont été de 978 710 £.

Helen a parlé de sa gamme de vêtements pour bébés dans le passé, qui est une marque de vêtements unisexes en coton biologique.





Elle a déclaré à Celeb Mix: “C’est au début de la pandémie que j’ai eu pour la première fois l’idée de faire une gamme pour enfants.

“Une de mes meilleures amies travaillait pour une marque de mode rapide à l’époque, mais cherchait à changer ce qu’elle faisait, alors pendant que nous parlions un jour et que je lui disais que je ne pouvais jamais faire porter quoi que ce soit d’autre à mes enfants qu’un kit de football, l’idée de faire une ligne pour enfants nous est venue et nous nous sommes juste demandé pourquoi pas.