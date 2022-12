Helen Skelton a l’air abattue comme elle l’a vu pour la première fois depuis qu’elle a perdu la couronne Strictly face à Hamza Yassin

HELEN Skelton avait l’air abattue lorsqu’elle a été vue pour la première fois depuis qu’elle a perdu la couronne Strictly face à Hamza Yassin.

Le joueur de 39 ans a raté le trophée de la balle scintillante lors de la finale de samedi soir, le caméraman de la faune Hamza revendiquant la victoire à la place.

Helen Skelton avait l’air abattue lorsqu’elle a été vue pour la première fois depuis la finale Strictly[/caption]

Helen a raté le Strictly Glitterball samedi soir[/caption]

Helen et sa partenaire professionnelle Gorka Marquez ont tout mis en œuvre au cours de leurs trois routines et ont marqué leur premier et unique 40 parfait pour leur dernière danse, une répétition de leur routine sexy Couple’s Choice.

Cependant, ce n’était pas suffisant pour gagner et Gorka a été vu avec un visage de pierre dans les instants qui ont suivi l’appel des noms de Hamza et de son partenaire pro Jowita.

Alors qu’Helen avait souri et félicité sa collègue célébrité, elle n’a pas pu s’empêcher d’avoir l’air abattue alors qu’elle quittait son hôtel dimanche aux côtés des autres stars de Strictly.

Vêtue d’un col polo noir et d’un manteau noir, Helen n’a pas réussi à sourire en se dirigeant vers sa voiture qui l’attendait.

Gorka, 32 ans, a également été vu quittant l’hôtel avec sa fiancée Gemma Atkinson, qui était dans le public pour soutenir le couple.

C’était la troisième fois que Gorka participait à la finale, et après avoir raté une fois de plus la victoire, les fans de Strictly n’ont pas pu s’empêcher de commenter sa réaction déçue.

S’adressant à Twitter, un fan de Strictly aux yeux d’aigle a écrit: “gorka est p *** et à juste titre si #Strictly.”

Un autre a ajouté: “Gorka ne peut pas du tout cacher ses sentiments … Je te sens hun #Strictly #StrictlyComeDancing.

Un troisième a tweeté : « Gorka a l’air d’être sur le point de frapper quelqu’un que diriez-vous de fêter vos amis ?! #Strictement.”

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « Le pauvre Gorka ne peut absolument pas cacher sa déception. Son visage.”

Gorka avait déjà atteint la finale de la série 15 avec Alexandra Burke et de nouveau dans la série 18 avec Maisie Smith.

Helen n’a pas réussi à sourire en quittant son hôtel et en rentrant chez elle dimanche[/caption]

Son partenaire professionnel Gorka Marquez a également été vu quittant l’hôtel avec sa fiancée Gemma Atkinson[/caption]

Hamza Yassin a été couronné vainqueur aux côtés de son partenaire pro Jowita Przystał[/caption]

Strictly Come Dancing est disponible sur BBC iPlayer.