Helen s’est séparée de Scott Sinclair peut-être parce qu’elle s’est perdue dans la maternité – ça m’est arrivé, dit Ulrika Jonsson

IL semble qu’Helen Flanagan se soit potentiellement séparée de son fiancé de 13 ans, qui est père de leurs trois jeunes enfants.

Elle a récemment avoué ne pas avoir partagé de lit avec son beau, Scott Sinclair, pendant sept ans parce qu’elle “co-dort” toujours avec ses enfants.

Helen mérite non seulement d’être une maman brillante, mais surtout d’être la femme brillante qu’elle veut être Crédit : Instagram

Il est donc peu probable que son dévouement à la maternité puisse être remis en question.

Cela m’a fait me demander si Helen s’est en quelque sorte perdue dans la maternité, comme beaucoup d’entre nous ont tendance à le faire.

Leur séparation survient après son départ pour filmer pour I’m A Celeb All Stars, et cela soutiendrait certainement ma théorie de la psychologie amateur.

Peut-être qu’Helen se sentait incapable de se dégager de ses enfants, en raison de ses forts instincts maternels, et de se mettre dans un environnement de travail entièrement différent – et cela aurait pu la faire réévaluer les choses.

Cela aurait pu la faire se voir différemment. Peut-être qu’elle a eu la chance d’apprécier qu’elle est une personne à part entière et pas seulement la mère de ses magnifiques enfants.

Cela simplifie peut-être les choses, je le sais. Mais ce n’en est pas moins une possibilité. Regardez Louise Redknapp, qui s’est lancée dans Strictly et peu de temps après, elle s’est séparée de son mari footballeur, Jamie.

Adele a pris des années pour se concentrer sur la maternité et a finalement émergé avec un nouveau travail et un nouveau partenaire. Ça arrive.

Quelques années après le tournage de Gladiators, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et en tant que personne qui avait la maternité coulant dans ses veines depuis qu’elle était jeune, je me suis jetée la tête la première dans tout ce qui concerne la maternité.

J’ai dédié chaque moment de veille, et même de sommeil, à mon fils nouveau-né. Je ne l’ai jamais quitté parce que je ne l’ai jamais voulu.

J’étais devenue maman et n’étais rien d’autre, parce que rien d’autre à part lui n’avait d’importance.

C’était comme si je vivais dans un univers parallèle.

Le monde a continué autour de moi mais ma vie est devenue minuscule, introspective, concentrée et assez insulaire.

Tous les autres aspects de ma vie sont tombés au bord du chemin. J’ai commencé à en vouloir au travail parce que je voulais juste rester à la maison et être maman.

Je n’ai pas manqué de me baigner dans le chaud soleil de la célébrité car seul mon fils comptait.

Je n’ai pas manqué de sortir, de voir des amis ou de passer du temps en tête-à-tête avec mon mari d’alors. J’étais juste ‘Maman’.

Et je voulais juste être ‘Maman’.

Et pourtant, ce n’est que lorsque vous êtes sorti de cette situation que vous commencez à réfléchir à qui vous êtes.

Toutes les femmes ne sont pas mères, bien sûr, mais même si vous ne l’êtes pas, vous devenez autre chose et quelqu’un d’autre loin de vos corvées domestiques.

Quand je suis allé filmer la prochaine série de Gladiateurs alors que mon fils n’avait même pas un an, j’ai pris vie d’une toute autre manière. C’était comme une sorte de renaissance de la personne que j’étais avant de devenir parent.

Je me suis soudainement retrouvée dans une bulle loin de mon enfant où je suis brièvement devenue la priorité, où j’ai appris à rire avec les autres, où mes pensées n’étaient pas sur les tétées et les changements de couches et le lavage et le nettoyage. Ce fut un véritable réveil.

Cela ne signifiait pas que je tenais moins à mon fils, mais il était hors de vue et je pouvais momentanément me concentrer sur moi-même et mon travail – sans distraction, anxiété ou culpabilité.

Et c’est là, bien sûr, que j’ai trébuché. Je me suis perdu dans l’énergie de l’environnement de travail et j’ai un peu perdu la tête.

J’ai dévié de mes vœux de mariage parce que je me sentais étrangement euphorique.

Et quand est venu le temps de rentrer à la maison – et je savais que je revenais aux couches, au lait maternisé, aux tétées nocturnes et aux promenades seule dans le parc – j’étais réticente parce que je voulais emmener avec moi la personne que j’étais devenue pendant cette période. mois de travail, mais je savais intrinsèquement que je redeviendrais “juste maman”.

Beaucoup de femmes semblent tout à fait capables d’équilibrer les deux.

Ils prennent du temps pour des activités parascolaires loin de leurs petits, mais je n’étais pas l’un d’entre eux.

Beaucoup de femmes sont douées pour avoir une vie séparée qui va de pair avec la maternité parce qu’elles ont intelligemment compris qu’elles doivent conserver leur identité en tant que femme, amie, collègue et professionnelle afin de ne pas se perdre. .

Mais j’ai oublié ce morceau. Pour moi, tout était maternité ou . . . rien.

Maintenant que mes enfants sont presque tous adultes, je découvre vraiment et vraiment qui je suis loin d’être simplement leur mère.

J’ai l’impression de ne pas avoir eu un instant de répit pour me concentrer sur moi-même parce que j’ai trop voulu, trop longtemps, faire passer les autres avant moi.

J’ai toujours été très bas sur la liste des priorités dans le monde de la famille et de la vie domestique.

Mais heureusement, cela change. Je suis presque sûr que mes enfants ne sont pas entièrement ravis que je ne sois peut-être pas à leur entière disposition à tout moment, mais c’est comme ça que ça doit être.

C’est mon heure. Et peut-être que c’est aussi le moment d’Helen.

Elle a fait un excellent travail en élevant ses enfants.

Son dévouement envers eux est clairement allé au-delà de tout le reste.

Elle mérite non seulement d’être une maman brillante, mais surtout d’être la femme brillante qu’elle veut être.

Il ne devrait pas y avoir de choix entre les deux.

Une bonne idée – si nous avions des options

MA ville “locale” la plus proche est Oxford. J’utilise le terme « local » mais c’est à une demi-heure en voiture.

Plus longtemps en train. Impossible en bus. Cher en taxi.

Pour la plupart d’entre nous vivant en semi-rural, les transports en commun sont quasiment inexistants Crédit : Getty

Le conseil du comté prévoit d’introduire des permis le mois prochain pour les personnes qui souhaitent traverser la ville en voiture, qui sera surveillée par des caméras ANPR.

Chaque ménage recevra des permis pour 100 jours par an. Il est censé être conçu pour “réduire le trafic local et améliorer les horaires des transports en commun”. Hahaha. Horaires des transports en commun ? Quels sont-ils alors ?

Pour la plupart d’entre nous vivant en milieu semi-rural, les transports en commun sont pratiquement inexistants.

Et si vous vous faites prendre sans permis en conduisant, vous serez condamné à une amende de 70 £.

Je comprends que la motivation sous-jacente sera sans doute également environnementale. Belle idée.

Je compte rarement sur les trains, car je peux rarement compter sur eux. Le système rend souvent les trajets délicats et imprévisibles. J’ai grandi dans un pays où les trains et les bus circulaient les uns avec les autres et si un bus avait jusqu’à une minute de retard, les Suédois se sentaient enclins à déclencher une révolution. Donc, d’accord, j’ai été gâté.

Les acheteurs sabotés

L’introduction de programmes tels que celui que le conseil envisage de mettre en œuvre dans la ville peut être louable et bien intentionné, mais ils dépendent fondamentalement de l’existence d’un système de transport public décent afin de persuader les gens de sortir de leur voiture et de se rendre les trains et les bus.

Tant que cela n’existe pas, les navetteurs et les acheteurs sont sabotés.

Un critique a déclaré à propos du programme qu’il était “basé sur les frontières administratives dénuées de sens de la ville d’Oxford plutôt que sur la distance ou les besoins”.

À mon avis, #CashCow est écrit partout.

Aucune date limite de consommation ne réduit mes déchets

DE NOMBREUX supermarchés ont maintenant cessé de mettre des dates de péremption sur de nombreux articles tels que les légumes et autres denrées périssables.

Je sais que c’est aussi ennuyeux que d’en parler, mais cela a fait une profonde différence dans la quantité de nourriture que je gaspille.

Je travaille beaucoup avec la cuisine donc je ne suis pas vierge de la nourriture. Mais en tant que jeune enfant, il y avait très peu de nourriture dans l’appartement de mon père et ce qu’il y avait avait invariablement « disparu ».

Je mangeais ce que je pouvais trouver et – sans exagération – j’avais une intoxication alimentaire ou des maux de ventre une fois par mois ou toutes les six semaines environ.

Le frigo était soit vide, soit il y avait des restes de choses qui me rendraient malade.

Avance rapide de 45 ans pour moi en tant qu’adulte : j’ai toujours gardé un réfrigérateur plein et j’ai été trop prudent lorsqu’il s’agit d’aliments qui ont peut-être atteint la fin de leur vie.

C’est pourquoi j’ai eu des maris. Ils étaient mes déchets et mangeaient plus ou moins n’importe quoi.

Cela me convenait ainsi qu’à ma conscience.

Mais comme la plupart des ingrats ont quitté la maison et qu’il n’y a pas de mec à mettre en danger avec des produits périmés, je me force maintenant à être plus courageux face à la nourriture qui a rendu l’âme et à utiliser le bon sens qui a toujours résidé au plus profond de moi. ma tête blonde.

Moins de nourriture est gaspillée et mes scrupules ont été apaisés.