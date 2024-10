Helen Mirren souhaite vraiment que Kurt Cobain ait vécu pour voir le GPS

Helen Mirren et Kurt Cobain ne semblent pas s’être croisés de manière significative avant la mort du guitariste de Nirvana en 1994. Et pourtant, pour une raison étrange, l’actrice légendaire a fait référence à la disparition prématurée du défunt guitariste dans presque toutes les interviews sur le vieillissement. au cours de la dernière décennie – avec le dernier commentaire publié cette semaine.

L’homme de 79 ans, lauréat d’un Oscar, d’un Emmy et d’un BAFTA dit sur le Meilleur des Mondes podcast, « Je dis toujours que c’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort parce qu’il n’a jamais vu le GPS, car c’est la chose la plus merveilleuse de voir ma petite tache bleue marcher dans la rue. » La star a ajouté : « Je trouve ça complètement magique et incroyable. »

C’est peut-être ce sentiment d’émerveillement qui maintient Mirren en haleine alors même qu’elle approche de 80 ans, mais son admiration pour cette technologie désormais banale mise à part, le commentaire de Mirren à propos de Cobain est en effet quelque chose qu’elle « dit toujours ». Dès 2014, Mirren a cité Cobain comme l’exemple par excellence de quelqu’un qui est mort jeune, le légendaire rockeur étant décédé à l’âge de 27 ans.

En 2014, Mirren a déclaré Oprah.com en réponse à Oprah WinfreyLe commentaire de sur « accepter » votre âge : « Regardez Kurt Cobain, il a à peine vu un ordinateur ! Les choses numériques qui se passent sont tellement excitantes. Les choses numériques qui se passent sont tellement excitantes. Je suis tellement curieux de savoir ce qui se passera ensuite.

Maintenant, vous pensez peut-être, peut-être qu’elle vient de mentionner la première personne célèbre à laquelle elle a pu penser, décédée jeune. Mais les réponses ultérieures au fil des années montrent qu’il s’agit d’un point particulièrement important pour Mirren, comme en 2015 lorsqu’elle a donné Cosmopolite six éléments de « sagesse essentielle de la vie ».

« Soit vous mourez jeune, soit vous mourez vieux, il n’y a rien entre les deux et je suis heureuse de ne pas être morte jeune », a-t-elle déclaré. « Je pensais à Kurt Cobain l’autre jour et il est mort sans connaître Internet, et je suis totalement époustouflé. »

Elle a continué à être époustouflée par ce fait tout au long de cette année-là, lorsqu’elle a évoqué à nouveau Cobain dans une interview avec le blog beauté « Obtenez le brillant .» L’année suivante, elle a fait référence à Cobain lors d’une rencontre avec le Courrier quotidien . « Si j’étais mort à 27 ans, à l’âge où Kurt Cobain est mort en 1994, je n’aurais jamais su qu’Internet existait ! »

Mirren a évoqué Cobain en 2020, toujours avec Oprah.com lorsqu’on lui a demandé son avis sur les « produits anti-âge ».

« Vous ne pouvez pas éviter de vieillir », a-t-elle déclaré au site. «Je pense à Kurt Cobain et à tout ce qui lui a manqué. Je veux dire, comme c’est triste qu’il n’ait jamais entendu parler du GPS.

Et cette semaine, Cobain est revenu à l’esprit de la dame une fois de plus lors d’une rencontre avec Evgeny Lebedev, l’oligarque russe propriétaire de l’entreprise. Norme du soir et est un investisseur dans L’Indépendant. Cependant, au moins cette fois, elle a admis que c’était quelque chose qu’elle évoque « toujours ».

« J’ai 79 ans. Je n’aurais jamais pensé que j’en aurais 79 », a-t-elle également déclaré dans cette interview, en décrivant ce que l’on ressent à son âge. « C’est ce qu’est 79, vous savez. Et ça va plutôt bien. Ce n’est pas génial. Mais ce n’était pas si brillant non plus d’avoir 25 ans.

En fin de compte, Mirren semble simplement heureux d’avoir vécu assez longtemps pour voir tout ce que le leader de Nirvana a manqué. « Pour le reste de l’humanité, quelle que soit la durée de sa survie, ce sera un monde de technologie », s’est-elle émerveillée. « Et je suis tellement reconnaissant d’appartenir à une génération qui connaissait le monde avant la technologie. »