Helen Mirren a mis toute sa confiance dans le créateur de « Yellowstone », Taylor Sheridan.

Dans une récente interview avec Vanity Fair, Mirren a révélé pourquoi elle avait dit oui à jouer Cara Dutton dans la série préquelle avant de voir un scénario.

« Il [Sheridan] n’a pas décrit le personnage en particulier, il n’a pas décrit le parcours du personnage. C’était un saut dans l’inconnu, absolument », a déclaré Mirren au point de vente. « Je pense que nous deux [Harrison Ford] avait une grande confiance dans le travail de Taylor que nous avions tant vu et apprécié. C’est un écrivain absolument extraordinaire et une personne extraordinaire sur le genre de scène de la narration. »

Mirren a poursuivi: « Donc, ça n’avait rien à voir avec, ‘elle va être cette personne et ensuite ça va arriver.’ Je pensais qu’il était très important qu’il apprenne qui j’étais. Alors nous venons d’avoir une rencontre comme ça, et c’était merveilleux. C’était très révélateur pour moi. C’était chez lui, ce qui était extraordinaire. Rencontrer sa femme et étant dans son environnement, j’ai trouvé que c’était un très bel environnement. »

Mirren a ensuite révélé la seule chose que Sheridan lui avait présentée lors de leur réunion. « ‘Cela va être un long film. En gros, nous allons raconter une histoire. Je ne sais pas combien d’épisodes nous allons prendre pour raconter cette histoire, mais ça va, en gros, être une histoire,’ » a déclaré Sheridan, selon Mirren. « Et j’ai adoré l’idée de ça aussi. »

L’actrice, 77 ans, a abordé la chronologie de la saison deux maintenant qu’il y a une grève des écrivains qui prend le contrôle de Los Angeles. Mirren a félicité Sheridan pour ses talents d’écrivain et pense qu’il aurait pu écrire la majeure partie de la deuxième saison avant le coup d’envoi de la grève.

« Taylor étant l’extraordinaire force d’écriture qu’il est, c’est presque comme s’il écrivait dans son sommeil ou quelque chose du genre. Mais je dois dire que lorsque les scripts arrivent, ils sont parfaits », a-t-elle déclaré. « Vous ne voulez pas changer un mot. Vous ne le faites pas. Aucune scène n’est trop longue. Aucune scène n’est trop courte. Ils sont magnifiquement construits. Je ne serais pas du tout surpris s’il en avait déjà écrit avant la grève. S’il l’a fait, alors nous pouvons commencer à travailler. Mais si ce n’est pas le cas, je suppose que nous devrons le reporter pendant un certain temps.

Mirren a précisé qu’elle n’avait pas encore vu de scénario pour la saison deux. « Je soupçonne que nous allons intervenir sans savoir ce qui se passe », a-t-elle déclaré.

« Je dois dire que j’adore ce processus. Je n’aime pas particulièrement la préparation, vous savez ? J’adore lire quelque chose à froid. En tant qu’acteur, votre toute première réponse à quelque chose, où c’est juste de l’instinct pur et de l’invention pure, ce moment de pure invention, que j’adore. Je serais parfaitement heureux d’obtenir les scripts la nuit avant de les tourner, et de me lancer et de le faire « , a poursuivi Mirren.

Mirren joue aux côtés de Harrison Ford qui incarne Jacob Dutton dans « 1923 ». Le couple a travaillé ensemble pour la première fois en 1986 sur « The Mosquito Coast » et a noté qu’elle « adorait » travailler avec lui il y a près de 40 ans, mais qu’ils « étaient alors des gens très différents ».

« Beaucoup de choses nous sont arrivées à tous les deux depuis ces jours-là, mais je me sentais tout à fait à l’aise avec lui. Je n’avais aucune raison réelle de le faire parce que, vous savez, il est » Harrison F-king Ford « », a expliqué Mirren.

« Il y avait toutes les raisons pour lesquelles je me sentais mal à l’aise et je me disais: » Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je suis censé faire ici. Mais je me sentais tout à fait à l’aise avec lui. Peut-être que c’est dans la nature des personnages que nous jouons, je ne sais pas. Mais je pense que c’était à Harrison en fait, et comment il est devenu la personne qu’il est devenu, » a-t-elle conclu.